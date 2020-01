Comencem amb la frase “Deixar de fer publicitat per a estalviar diners, és com parar el rellotge per a estalviar temps” queda clara la importància de fer publicitat. Tal vegada aquesta és massa contundent: “Vostè pot tancar un gran negoci sense una bona publicitat. El Seu”. Existeixen moltes formes de publicitat. Posar un cartell en el teu negoci perquè l’identifiquin.

Després el denominat boca a boca. És a dir els teus clients ho van explicant a uns altres. Publicar en xarxes socials. Després existeixen mètodes més tradicionals. Em refereixo als coneguts com la premsa, revistes, ràdio i televisió. Algun a vegades amb només esmentar aquests mètodes sol dir ‘massa car, no tinc diners’. El realment car és no tenir clients. Has de saber quin s’adequa millor al teu negoci. Què hem de tenir en compte a l’hora d’anunciar-nos? 3 coses bàsicament: audiència, durada de la publicitat i preu.

Existeixen moltes més però aquestes són les principals. Si et preguntes ‘on està el màrqueting?’ En el missatge. La publicitat és el com arribaràs als teus clients potencials. El màrqueting és el que els diràs. Una altra frase per a reflexionar “La creativitat sense estratègia es diu art.