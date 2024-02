Alfonso Maltrana, fa un balanç positiu de l’equip andorrà al Campionat del Món de natació tot pensant en París 2024

La delegació de la natació andorrana a Doha (FAN)

En opinió d’Alfonso Maltrana, director tècnic de la Federació Andorrana de Natació (FAN), ‘Doha 2024 ha tingut diversos fronts per superar’ i ha descrit el treball derivat de la lesió de Nàdia Tudó, com el més rellevant. “És cert que va pujar 3 segons —referint-se al resultat de Tudó en la prova de 200 m braça— però, vist els dubtes inicials sobre si podria nedar i gràcies a la feina conjunta entre els tècnics de l’SG Ruhr, la RFEN, la Federació Andorrana i la mateixa Nàdia, considerem el resultat com satisfactori”.

Pel que al rendiment de la resta de l’equip, el tècnic ha expressat: ‘Hem vist que malgrat semblar que han quedat en llocs de classificació llunyans, Patrick i Bernat han finalitzat les proves amb marques al voltant del segon de distància dels llocs de classificació.

Una diferència de temps assumible que, amb treball i motivació, es podria rebaixar i que és conseqüència, d’una pujada de nivell amb millores tècniques importants i millora de la forma física de tots els integrants de l’equip’.

Maltrana, també ha fet consideracions sobre els beneficis del final del cicle olímpic: “Impulsa els nedadors a ser més competitius i, això, beneficiarà a l’equip final que participarà a Andorra 2025. Contrari al que es pensa, Doha 2024, no ha estat el final del camí en la cursa dels nostres nedadors per a participar a París 2024. La natació encara conserva esperances i les opcions passen per no aturar el ritme i continuar treballant per a escurçar la distància que hi ha amb les mínimes exigides, o perquè els quatre nedadors elegibles sense mínima —Nàdia, Bernat, Patrick i Tomàs— puguin assolir mèrits esportius que impulsin les seves opcions davant del Comitè Olímpic Andorrà (COA”.

“En el calendari europeu 2024 de 80 competicions certificades World Aquatics, vàlides per a fer la mínima dels Jocs Olímpics de París 2024, resten més de 70 campionats. 70 possibilitats perquè els nedadors andorrans programin cicles d’entrenament per a escurçar la distància que els separa del passi a la gran fita. Patrick i Kevin, estan nedant molt bé. Bernat i Nàdia s’han inscrit a Doha amb bones marques. Alexandra i Tomàs, segurament trauran bons resultats en el que queda de temporada i així la resta de candidats del rànquing andorrà de nedadors”, assenyala el tècnic de la FAN.

“Tot indica que ha arribat el moment de posar el focus en la competitivitat i ser més exigents en els objectius esportius. Els veig amb capacitat de fer millors marques”.

La classificació per a la segona ronda en competicions mundials o europees, assegura Maltrana, “és un objectiu que està a tocar. Recordem que la diferència entre un lloc o un altre de classificació a la natació està en dècimes, centèsimes o mil·lèsimes de segon”, ha dit per a acabar el tècnic federatiu.