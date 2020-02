Avui l’estació italiana d’Abetone ha acollit una jornada d’eslàlom amb l’equip de joves masculí. Albert Torres ha estat 28è.

L’andorrà ha marcat 1.42.74, a 5.54 del guanyador, l’alemany Simon Nantschev, que s’ha imposat amb 1.37.20. Per la seva part, ha quedat fora en la segona mànega Roger Bartumeu, mentre que en la primera Joel Fonseca. Han estat desqualificats Lluís Torres, Aritz Alvarez, Robert Ferrari i Ty Acosta.

Demà es disputa un altre eslàlom a la mateixa estació.

Supergegant dels U16 a Baqueira

Per altra part, una selecció U16 d’Andorra i del Borrufa han disputat avui un supergegant a l’estació catalana de Baquèira, corresponent a l’OPA Cup Baqueira 2020.

En dones han competit Aina Martí, que ha estat 42ª, a 4.19 de la vencedora, Nàdia Bernat, que ha acabat 45ª a 4.58, així com Clàudia Garcia, que no ha completat la cursa. La victòria ha estat per a l’austríaca Victoria Buergler, amb 1.10.03.

En homes, Pere Cornella ha estat 18è a 1.38 del vencedor, el francès Augustin Berthet (1.09.03), mentre que Marc Fernàndez ha acabat 29è a 2.24 i Pirmin Estruga 37è a 3.21.