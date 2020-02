El Parlament ha donat llum verda aquest dimarts al projecte de Llei Vitivinícola de Catalunya, que ha d’ordenar el sector de la vinya i el vi i adaptar-lo als canvis introduïts per la normativa europea. El projecte s’ha aprovat amb els vots de tots els grups tret de la CUP, que s’ha abstingut.

La nova llei implica l’Alt Pirineu perquè inclou aspectes relacionats amb l’adaptació als efectes del canvi climàtic per facilitar la seva adaptació a la viticultura i, en aquest sentit, es pretén agilitar i facilitar la incorporació de noves varietats, especialment les recuperades i ancestrals, i fomentar l’agricultura de muntanya, tenint en compte l’interès creixent de grans cellers i de petits productors per reinstaurar la vinya a les comarques pirinenques.

La llei actuarà en l’elaboració i comercialització de vi de les vinyes catalanes, la inspecció i el règim sancionador en la matèria. També s’estableix que serà l’Institut Català de la Vinya i el Vi (Incavi) qui actuarà com a autoritat competent per verificar les denominacions d’origen protegides (DOP) i les indicacions geogràfiques protegides (IGP).

Teresa Jordà creu que calia “posar al dia” la normativa

La consellera d’Agricultura, Teresa Jordà, ha celebrat que s’hagi aprovat aquesta normativa, que veu “primordial” per al sector i que calia “posar al dia”, perquè la regulació actual datava del 2002 i “no estava gens actualitzada”, perquè per exemple no incloïa conceptes com “ecològic” o “sostenible”, que ara sí que queden recollits. Per Jordà, la normativa ha de “modernitzar” aquest sector, “garantir l’origen i la qualitat” i “donar la seguretat jurídica tant a productors com a elaboradors”.

El redactat estableix les grans línies d’actuació com ara les autoritzacions de plantacions, la regulació de les no autoritzades i, si cal, l’obligació d’arrencar-les. També estableix una regulació de les varietats amb un catàleg i els objectius de les polítiques per a millorar la competitivitat dels vins catalans com a motor de les exportacions. Per això, se’n vol fomentar la diversitat i la qualitat, a més de fomentar activitats complementàries com l’enoturisme.

Òscar Ordeig veu la llei “clau pel sector”

De la seva part, el portaveu del grup del PSC-Units a la Comissió d’Agricultura, Òscar Ordeig, s’ha felicitat tant per l’aprovació com per la incorporació de 16 esmenes plantejades pel seu grup. Per Ordeig, aquest dimarts és “un dia important pel sector de vi de Catalunya” perquè la norma ajudarà a “millorar la innovació, la qualitat i les exportacions” i serà “clau pel conjunt del sector agroalimentari i per al desenvolupament de moltes zones rurals i de muntanya del país”. Al respecte, creu que ha de servir també per buscar solucions a la crisi de preus que afecta aquest i d’altres àmbits del sector primari i garantir que el seu funcionament sigui més just per a tothom.

El diputat urgellenc ha destacat que el text “reivindica el pes econòmic, territorial i històric de la producció de vi a Catalunya, enforteix el paper de l’Institut Català de la Vinya i el Vi i de les Denominacions d’Origen i suposa més innovació, qualitat i exportació del producte, que actualment és d’uns 500 milions d’euros anuals”. De les esmenes aprovades o transaccionades, el parlamentari socialista n’ha comentat que “s’incideix en qüestions com ara la recerca i la innovació amb l’IRTA, universitats i centres d’investigació, la millora de la Cadena Alimentària per lluitar contra la crisi de preus, potenciar l’enoturisme , protecció a les zones periurbanes o un programa específic de suport al vi de muntanya”. Tot això, conclou que “cal que vagi acompanyat de pressupost i inversions en infraestructures que garanteixin la viabilitat del sector”.

Més de 50.000 Ha i 25.000 llocs de treball

A Catalunya hi ha una superfície de vinya de més de 50.000 hectàrees, un 30% de les quals són ecològiques. Hi ha més de 800 cellers i de 8.000 viticultors i viticultores. La indústria de fabricació de vins computa més de 4.800 treballadors, però el total del sector ocupa més de 25.900 treballadors, ja sigui a la vinya, als cellers o al sector serveis.