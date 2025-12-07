La Seu: Sabina Romero guanya el 6è Concurs de Cartells de la Germandat de Sant Sebastià

La Germandat de Sant Sebastià de la Seu d’Urgell ha lliurat aquesta setmana els premis del seu concurs de cartells per a anunciar les Festes de Sant Sebastià 2026. En aquesta sisena edició del certamen, la guanyadora ha estat la dissenyadora urgellenca Sabina Romero, per la seva creació titulada ‘Quan Sant Sebastià sona, la Seu s’envolta de tradició’.
El cartell s’inspira en una de les activitats principals de la Germandat al llarg de l’any, les cantades de Caramelles per Pasqua, i hi apareixen un home amb el vestit tradicional. L’autora ha explicat que d’aquesta manera vol reflectir “la música, la tradició i l’alegria que es respira a la Seu durant la celebració d’aquestes festes. Sabina Romero ha rebut el premi, dotat amb 350 euros, de mans de l’actual germà major de l’entitat, Santi Ripoll, i al costat d’altres membres de la direcció de la l’associació. El veredicte es va resoldre el 25 de novembre passat i el jurat estava format per un membre de la junta de la Germandat, un representant de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de la Seu i un membre de l’Escola Municipal d’Art.
Al mateix acte també es van lliurar els premis del concurs de cartells infantil. A la categoria de 5 a 7 anys, la guanyadora ha estat Ana Clara Peraza. I a la de 8 a 13 anys, s’ha escollit la proposta presentada per Suhayla Beato.
Els actes de la celebració de Sant Sebastià se celebraran, tal com és habitual, en les dates al voltant del 20 de gener, festa patronal a la Seu d’Urgell. Des de la Germandat han avançat que aquesta setmana entrant també faran el lliurament del Concurs de Microrelats, adreçat a joves de fins a 18 anys, que han convocat igualment durant aquesta tardor.