Al Principat, la despesa total de les llars en béns i serveis va augmentar, el 2024, un 17,3%

Economia
Una mare amb el seu fill comprant en un supermercat
Una mare amb el seu fill comprant en un supermercat (Getty images)

La despesa total efectuada per les llars en béns i serveis destinats al consum final ha augmentat un +17,3% durant l’any 2024 en relació amb l’any anterior, així com la despesa mitjana per persona (+15,6%) i la despesa mitjana per llar (+13,4%). Tenint en compte la variació dels preus entre l’any 2023 i el 2024, del 4,6%, el creixement de la despesa total ha sigut del +12,1%, mentre que el de la despesa mitjana per llar i per persona ha sigut del +8,4% i +10,5%, respectivament.

Respecte a l’any 2023, la despesa total va augmentar l’any 2024 en tots els grups excepte “Vestit i calçat”, destacant “Salut” (+89,0%), “Begudes alcohòliques, tabac i narcòtics” (+61,6%) i “Esbarjo, espectacles i cultura” (+34,8%) i “Mobles, estris domèstics i serveis per a la llar” (+34,3%).

Pel que fa a la localització geogràfica de la despesa de les llars, l’any 2023, el 83,4% de la despesa es va fer al Principat i el 16,6% restant, a l’estranger. En relació amb l’any 2023, la despesa efectuada a l’interior augmenta un 15,3%, i la seva materialització a l’estranger, un 28,1%.

Respecte a l’any 2023, la despesa al Principat ha augmentat en tots els grups de despesa excepte “Vestit i calçat” (-15,2%) i “Ensenyament” (-10,0%), destacant l’augment dels grups “Salut” (+85,7%), “Begudes alcohòliques, tabac i narcòtics” (+60,0%), “Esbarjo, espectacles i cultura” (+38,6%) i “Mobles, estris domèstics i serveis per a la llar” (+32,0%). La despesa efectuada fora del Principat ha augmentat en tots els grups, destacant els grups “Salut” (+131,3%), “Begudes alcohòliques, tabac i narcòtics” (+92,5%), “Transport” (+62,6%), “Béns i serveis diversos” (+51,5%), “Mobles, estris domèstics i serveis per a la llar” (+47,4%) i “Aliments i begudes no alcohòliques” (+42,0%).

L’Enquesta de pressupostos familiars també permet disposar d’estimacions anuals sobre algunes característiques de les llars residents al Principat i dels seus habitatges.

Entre les característiques més rellevants dels habitatges, cal destacar que el règim de tinença de l’habitatge més habitual és el lloguer (s’estima que el 61,7% de les persones residents al Principat ocupen el seu habitatge en règim de lloguer), règim que ha disminuït respecte a l’any 2023.

El preu mensual dels lloguers més recents (menys d’un any de lloguer a l’any 2024) ha passat, en mitjana, dels 11,7 € per metre quadrat l’any 2023 a 12,8 € l’any 2024, mentre que la mediana ha passat de 9,3 € per metre quadrat a 11,9 €. Si s’observa la totalitat d’habitatges en règim de lloguer, la mitjana del preu mensual per metre quadrat és de 9,4 € l’any 2024, mentre que l’any 2023 va ser de 8,6 €.

Les dades corresponents a l’any 2024 indiquen que la demografia del Principat està formada majoritàriament, en un 52,6%, per persones que viuen en llars sense persones dependents, és a dir, en llars d’un adult (14,9%), o en llars amb dos o més adults sense persones dependents 37,6%).

Quant al temps d’ocupació de l’habitatge principal, la mitjana se situa en 12,9 anys al 2024, igual a la de l’any 2023.

Finalment, cal destacar que, d’acord amb les dades de l’any 2024, el 87,1% de les llars disposen almenys d’un turisme i el 30,0% compta almenys amb una motocicleta o un ciclomotor com a mitjà de transport. Per contra, l’11,9% no disposa de cap vehicle. El 10,2% de les llars disposa almenys d’un habitatge secundari; el 71,6% d’aquests habitatges es troben a Espanya i el 15,1%, a Portugal.

