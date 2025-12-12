Al Principat, la despesa total de les llars en béns i serveis va augmentar, el 2024, un 17,3%

La despesa total efectuada per les llars en béns i serveis destinats al consum final ha augmentat un +17,3% durant l’any 2024 en relació amb l’any anterior, així com la despesa mitjana per persona (+15,6%) i la despesa mitjana per llar (+13,4%). Tenint en compte la variació dels preus entre l’any 2023 i el 2024, del 4,6%, el creixement de la despesa total ha sigut del +12,1%, mentre que el de la despesa mitjana per llar i per persona ha sigut del +8,4% i +10,5%, respectivament.
Respecte a l’any 2023, la despesa total va augmentar l’any 2024 en tots els grups excepte “Vestit i calçat”, destacant “Salut” (+89,0%), “Begudes alcohòliques, tabac i narcòtics” (+61,6%) i “Esbarjo, espectacles i cultura” (+34,8%) i “Mobles, estris domèstics i serveis per a la llar” (+34,3%).
Pel que fa a la localització geogràfica de la despesa de les llars, l’any 2023, el 83,4% de la despesa es va fer al Principat i el 16,6% restant, a l’estranger. En relació amb l’any 2023, la despesa efectuada a l’interior augmenta un 15,3%, i la seva materialització a l’estranger, un 28,1%.
Respecte a l’any 2023, la despesa al Principat ha augmentat en tots els grups de despesa excepte “Vestit i calçat” (-15,2%) i “Ensenyament” (-10,0%), destacant l’augment dels grups “Salut” (+85,7%), “Begudes alcohòliques, tabac i narcòtics” (+60,0%), “Esbarjo, espectacles i cultura” (+38,6%) i “Mobles, estris domèstics i serveis per a la llar” (+32,0%). La despesa efectuada fora del Principat ha augmentat en tots els grups, destacant els grups “Salut” (+131,3%), “Begudes alcohòliques, tabac i narcòtics” (+92,5%), “Transport” (+62,6%), “Béns i serveis diversos” (+51,5%), “Mobles, estris domèstics i serveis per a la llar” (+47,4%) i “Aliments i begudes no alcohòliques” (+42,0%).
L’Enquesta de pressupostos familiars també permet disposar d’estimacions anuals sobre algunes característiques de les llars residents al Principat i dels seus habitatges.
Entre les característiques més rellevants dels habitatges, cal destacar que el règim de tinença de l’habitatge més habitual és el lloguer (s’estima que el 61,7% de les persones residents al Principat ocupen el seu habitatge en règim de lloguer), règim que ha disminuït respecte a l’any 2023.
El preu mensual dels lloguers més recents (menys d’un any de lloguer a l’any 2024) ha passat, en mitjana, dels 11,7 € per metre quadrat l’any 2023 a 12,8 € l’any 2024, mentre que la mediana ha passat de 9,3 € per metre quadrat a 11,9 €. Si s’observa la totalitat d’habitatges en règim de lloguer, la mitjana del preu mensual per metre quadrat és de 9,4 € l’any 2024, mentre que l’any 2023 va ser de 8,6 €.
Les dades corresponents a l’any 2024 indiquen que la demografia del Principat està formada majoritàriament, en un 52,6%, per persones que viuen en llars sense persones dependents, és a dir, en llars d’un adult (14,9%), o en llars amb dos o més adults sense persones dependents 37,6%).
Quant al temps d’ocupació de l’habitatge principal, la mitjana se situa en 12,9 anys al 2024, igual a la de l’any 2023.
Finalment, cal destacar que, d’acord amb les dades de l’any 2024, el 87,1% de les llars disposen almenys d’un turisme i el 30,0% compta almenys amb una motocicleta o un ciclomotor com a mitjà de transport. Per contra, l’11,9% no disposa de cap vehicle. El 10,2% de les llars disposa almenys d’un habitatge secundari; el 71,6% d’aquests habitatges es troben a Espanya i el 15,1%, a Portugal.