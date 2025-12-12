Tres detinguts per alcohol al volant conduint fent ziga-zagues per la carretera

In: Successos
Un aparell per a mesurar l'alcoholèmia
Un aparell per a mesurar l’alcoholèmia (Policia d’Andorra)

Tres persones han estat detingudes per conduir sota els efectes de l’alcohol, entre dimecres al vespre i la matinada d’aquest divendres. Es tracta d’homes de 30, 36 i 50 anys arrestats per positius d’alcoholèmia d’1,59; 2,00 i 1,96 respectivament. Tots tres van ser controlats per agents del Cos de Policia per conduir fent ziga-zagues.

Segons informa el servei de l’ordre, l’home detingut amb la taxa més elevada -2,00-, a més, circulava amb el seu vehicle a gran velocitat pel port d’Envalira. Pel que fa als altres dos arrestats, un d’ells és un turista i, l’altre, un veí del Principat. Van ser aturats pels agents a Andorra la Vella.

