Podi per a Marc Fernández, tercer al gegant FIS de Pyha

By:
On:
In: Esports
Marc Fernández, aquest divendres, tercer al gegant FIS de Pyha (FAE)
Marc Fernández, aquest divendres, tercer al gegant FIS de Pyha (FAE)

Aquest divendres, 12 de desembre, a Pyha (Finlàndia), s’ha disputat el segon gegant FIS amb l’equip nacional masculí, i amb podi per a l’esquiador del Principat, Marc Fernández, que ha acabat tercer. L’andorrà ha fet un crono de 1.37.02, a 0.79 del guanyador, el finlandès Altti Pyrro, i a 0.55 del segon, el també finlandès Urho Rechardt.

Igualment, han entrat al top10 Àlvar Calvo, que ha finalitzat en la 7a posició amb +1.51, i Maià Font, que ho ha fet en la 10a plaça amb +1.66. El també corredor andorrà, Pirmin Estruga, no ha pogut completar la primera mànega.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

[do_widget id=category-posts-pro-64]