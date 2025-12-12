Podi per a Marc Fernández, tercer al gegant FIS de Pyha

Aquest divendres, 12 de desembre, a Pyha (Finlàndia), s’ha disputat el segon gegant FIS amb l’equip nacional masculí, i amb podi per a l’esquiador del Principat, Marc Fernández, que ha acabat tercer. L’andorrà ha fet un crono de 1.37.02, a 0.79 del guanyador, el finlandès Altti Pyrro, i a 0.55 del segon, el també finlandès Urho Rechardt.
Igualment, han entrat al top10 Àlvar Calvo, que ha finalitzat en la 7a posició amb +1.51, i Maià Font, que ho ha fet en la 10a plaça amb +1.66. El també corredor andorrà, Pirmin Estruga, no ha pogut completar la primera mànega.