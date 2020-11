Ajut a l’emancipació dels joves per l’import dels dos mesos de dipòsit del lloguer i del mes corrent

El ministre d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, Víctor Filloy, ha presentat aquest dilluns el nou Programa d’impuls per a l’emancipació dels joves, que s’incardina en les polítiques que el Govern desenvolupa des de l’inici de la legislatura per fomentar l’accés i el manteniment de l’habitatge de lloguer. Així doncs, establint uns ajuts directes, aquesta iniciativa respon a la necessitat de facilitar el lloguer a la població d’entre els 22 i els 30 anys –ambdós inclosos– i que opten a emancipar-se.

Filloy ha explicat que l’ajut cobreix l’import dels dos mesos de dipòsit i el mes corrent que ha d’abonar el llogater per accedir a l’habitatge. És a dir, es tracta d’un ajut destinat exclusivament al finançament de les despeses que genera l’acció de sortir de la llar familiar per crear-ne una de pròpia. Precisament, el ministre ha assenyalat que l’Informe de la joventut d’Andorra, del Moviment Jove, recull algunes de les demandes dels joves relatives a l’habitatge, d’entre les quals sobresurt l’emancipació, que és la principal prioritat pel 63,9% dels enquestats. Així, tal com ha ressaltat Víctor Filloy, amb el nou programa es dona resposta a la majoria del jovent. Un fet que s’ha de sumar als ajuts a l’habitatge de lloguer, en què els joves són considerats un col·lectiu prioritari. De fet, en la passada convocatòria dels ajuts al lloguer es van atorgar uns 130.000 euros als joves.

A més, amb l’objectiu de facilitar la descentralització de la població, el programa inclou que els joves que decideixin emancipar-se fora de les parròquies centrals podran accedir també a una subvenció per a l’abonament anual del transport públic. D’aquesta manera, amb la col·laboració en la despesa de transport públic, la voluntat és subvencionar el cost addicional que pot implicar el desplaçament de parròquies altes i, alhora, impulsar l’ús de la mobilitat sostenible.

Pel que fa als requisits generals per obtenir un ajut, el ministre ha destacat el fet de tenir una edat compresa entre 22 i 30 anys; acreditar un període mínim de residència legal, permanent i efectiva al Principat d’Andorra de cinc anys de forma ininterrompuda; o acreditar uns ingressos superiors al salari mínim interprofessional i inferiors a 24.000 euros bruts a l’any. Entre d’altres, també es requereix que el patrimoni de la persona sol·licitant no superi 12 vegades el llindar econòmic de cohesió social en còmput anual: no disposar de cap habitatge en propietat o no tenir relació de parentiu amb la propietat de l’habitatge fins al segon grau de consanguinitat o afinitat.

La convocatòria del Programa d’impuls per a l’emancipació dels joves és oberta i entra en vigor l’endemà de ser publicada al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA). La informació i la base de la convocatòria es pot trobar a les pàgines web www.aferssocials.ad i www.joventut.ad. Les sol·licituds i els formularis es poden descarregar a www.tramits.ad. Les sol·licituds, degudament formalitzades i acompanyades dels documents estipulats, s’han de presentar al Servei de Tràmits del Govern, a l’Edifici Administratiu del carrer Prat de la Creu d’Andorra la Vella.