La nova edició del Concurs d’Iniciatives Ambientals es presenta amb un premi especial d’economia circular

Un any més, ja es troben disponibles les bases de la 15a edició del Concurs d’Iniciatives Ambientals organitzat pel Comú d’Escaldes-Engordany i el Departament de Medi Ambient del Govern d’Andorra a través de l’impuls d’Andorra Sostenible.

Aquest certamen té l’objectiu de reconèixer i donar visibilitat als projectes i accions que es porten a terme al país, premiant les millors propostes ambientals desenvolupades o en curs de realització durant l’any 2020 i el primer semestre del 2021, en els àmbits del desenvolupament sostenible, de la sensibilització i l’educació ambiental, de la millora del medi ambient i de la qualitat de vida de les persones, i del foment de l’economia circular.

Enguany les tres categories de premis del concurs són les següents: ciutadania i empreses, escoles i un premi especial d’economia circular. Així, poden participar en el concurs tots els ciutadans, les escoles, els organismes públics, les empreses i les entitats sense ànim de lucre que desenvolupin iniciatives en els àmbits descrits anteriorment.

Hi ha previstos 5 premis. Dos premis de 1.500 euros i 1.000 euros respectivament per a les iniciatives ambientals guanyadores en la categoria ciutadania i empresa. Dos premis per a Escoles de 1.500 euros i 1.000 euros respectivament per a accions que contribueixin a l’ambientalització dels centres educatius. La participació en aquesta categoria està oberta a totes les escoles, pertanyin o no al projecte Escola Verda. I un premi temàtic especial en economia circular dotat amb 2.000 euros per a accions que contribueixin a promoure: un model de consum i/o negoci més circular; prevenir i reduir el malbaratament d’aliments o l’ús de plàstics d’un sol ús; l’allargament de la vida útil dels objectes; l’eco disseny de productes i serveis; la reutilització, reciclatge i recuperació de residus.

Les propostes es podran presentar fins al divendres 21 de maig del 2021 a les 13 hores.

Les 14 edicions anteriors del concurs han sumat un total de 140 projectes en l’àmbit del desenvolupament sostenible, la protecció del medi ambient i l’educació ambiental i s’han repartit més de 70.000 euros en premis.

Es poden descarregar les bases del concurs al web d’Andorra Sostenible i del Comú d’Escaldes-Engordany.

Per a més informació sobre el Concurs d’Iniciatives Ambientals contacteu-nos per correu electrònic a l’adreça andorrasostenible@andorra.ad o al telèfon 603 000.