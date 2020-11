Grapats presenta el Centre Especial de Treball a la Seu d’Urgell

Càritas d’Urgell, propietària de “Grapats”, ha fet una transformació empresarial amb la creació del nou Grup Grapats i la constitució d’un Centre Especial de Treball (CET) a la Seu d’Urgell, que té com a objectiu promoure la creació de llocs de treball protegits per a joves amb discapacitat o amb problemàtiques mentals.

El nou Grup Grapats ha creat un model propi de negoci a partir de l’economia circular que utilitza el residu tèxtil, i els objectes de segona mà, per al seu reciclatge i retorn al mercat; i de l’oferta de serveis diversos a la societat.

D’aquesta manera, el Grup Grapats ha afegit a “Nougrapats E.I.” -una empresa d’inserció destinada a promoure llocs de treball d’inserció per a col·lectius en risc d’exclusió-; el nou Centre Especial de Treball, CET, que ha creat llocs de treball protegits per a joves amb discapacitat o amb problemàtiques de salut mental.

Càritas Urgell ha fet aquesta aposta de canvi per tres raons: per millorar el seu programa d’inserció laboral, per ajudar a transformar la societat amb projectes d’economia social, i per millorar la sostenibilitat ambiental.

La millora del programa d’inserció laboral s’ha materialitzat per la creació de dos projectes diferenciats per col·lectius que té en compte les necessitats de cadascun d’ells: les persones a les que els cal reemprendre rutines per la inserció en el mercat laboral convencional, i les que, per les seves particularitats, necessiten un suport i un acompanyament específic.

“Es parla molt de la necessitat d’un canvi a la societat: nosaltres a més, volem ser pràctics i efectius: el nostre projecte posa al centre les persones i fem la proposta d’un consum responsable, sense deixar al marge, inclusiu. Fem economia social”, s’exposa en un comunicat de Càritas d’Urgell.

“Quan reciclem, donem continuïtat als objectes i a la roba, s’estalvia en consum de CO2. També millorem la sostenibilitat del planeta a través d’un altre vessant: creant i donant serveis de caire eco-sostenible: de bugaderia, venda de productes de segona mà, comerç just i artesania, lloguer de vaixelles, servei de paqueteria ecològica, i un punt de recollida on line”, continua la nota de premsa.

Nougrapats disposa d’un centre de recollida i transferència; una botiga de roba i complements de segona mà, inclosa en la xarxa de Càritas espanyola MODA-RE; fa recollida de residu tèxtil amb una xarxa de més de 80 contenidors en 42 poblacions diferents de la diòcesi i també en fa la selecció i el reciclatge; recull mobles i objectes diverses, fa serveis de mudances i recaderia.

CET Grapats està situada a la nau del grup situada a Av. Guillem Graell de la Seu d’Urgell, s’hi donen serveis de bugaderia, lloguer de vaixelles, serveis de paqueteria i missatgeria Ecològica, i disposa d’un punt de recollida de paqueteria per a compres online; i també disposa d’una botiga per a la venda de mobles i objectes de segona mà.

La visió d’un projecte al servei de les persones i del canvi social és el que ha animat el projectes Grapats des dels seus inicis.

Va néixer el 2004, amb l’obertura de la botiga Grapats i la instal·lació d’un contenidor de roba al costat de l’església de Santa Magdalena, a la Seu d’Urgell. Va ser possible per la col·laboració inestimable d’entitats i de les voluntàries de Càritas parroquial de la Seu d’Urgell. Deu anys més tard, el 2014, es va constituir una empresa d’inserció com a continuïtat del programa d’inserció laboral de Càritas: Nougrapats E.I. El 2015, la botiga Grapats canvia de situació i entra a formar part de l’empresa d’inserció laboral.

A finals de l’any 2019 es va constituir la societat CET Grapats, i una part de les tasques que feia l’empresa d’inserció passen al nou Centre Especial de Treball.

“La nostra missió ha estat i és millorar la ocupabilitat de les persones que es troben en situació de vulnerabilitat social i laboral, a través d’una experiència real de treball. Al mateix temps, el projecte cerca garantir la seva autosostenibilitat econòmica i d’acompanyament personal i laboral”, conclou el comunicat.