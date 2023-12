Agents Rurals desmunten tres vies d’escalada per a protegir la reproducció del trencalòs al Pirineu

Desmuntatge d’una via d’escalada, habilitada sense permís, en una zona de cria del trencalòs (Foto: Agents Rurals)

Els Agents Rurals han retirat tres vies d’escalada que s’havien habilitat dins l’Espai d’Interès Nacional Collegats-Queralt i la Reserva Nacional de Caça de Boumort, en zones on s’hi ha identificat la presència de nius de trencalòs. Per a protegir la reproducció d’aquesta espècie, s’han retirat tres cordes d’escalada, que estaven abandonades i en mal estat i que es feien servir per a obrir noves vies. Igualment, s’han inhabilitat tres vies més de la mateixa zona, que no estaven autoritzades.

Les tasques s’han dut a terme fora del període de reproducció del trencalòs i els voltors. Per a evitar arribar a situacions d’aquesta mena, els agents demanen que els escaladors respectin sempre les regulacions per a fauna o flora amenaçada.

A més d’haver-se vist el trencalòs, en aquesta zona hi ha presència del voltor comú, voltor negre, aufrany, falcó pelegrí, xoriguer i pela-roques, entre altres espècies. Les tasques fetes pels Agents Rurals tindran continuïtat en funció de l’evolució de l’activitat reproductora en aquest indret.

Per tal d’evitar l’efecte crida i evitar l’obertura de més vies no autoritzades, al setembre els Agents Rurals ja van retirar una corda i mosquetons en mal estat, que podien afectar plantes rupícoles. També a l’agost, van haver de retirar dues cordes en mal estat en vies d’escalada equipades sense autorització dins l’EIN Serra Mitjana al Roc de Benavent, al Pallars Jussà.

Durant l’època de cria de les rapinyaires, normalment el primer semestre de l’any, l’activitat de l’escalada a menys de 700 metres d’un niu pot causar el fracàs reproductor d’aquestes aus, pels sorolls i caiguda de roques. Si s’espanta als exemplars adults, els polls no poden romandre sols gaire estona perquè no poden autoregular la seva temperatura i poden morir fàcilment.





Demanen col·laboració per a detectar infraccions d’escaladors

Per a evitar situacions com aquestes i perquè l’escalada es practiqui amb el màxim respecte pel medi natural, des del Cos d’Agents Rurals demanen a la ciutadania que els informin si detecten gent escalant en sectors o èpoques prohibides. A més a més, els recorden el deure d’emportar-se tota la brossa que generin al medi, evitar pintar les vies, deixar-hi material o embrutar la roca i, finalment, informar-se abans d’equipar una via.