La Seu aprova l’estudi previ del PGOU corresponent a l’antic Càmping Envalira

Perímetre de l’antic càmping Envalira de la Seu, al peu de la carretera N-260 (Foto: RàdioSeu)

El ple de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha aprovat, per unanimitat, l’estudi previ de la modificació número 42 del Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU). Aquest canvi correspon a la parcel·la de l’antic Càmping Envalira i els terrenys adjacents, al costat de la carretera N-260 i a prop de la rotonda d’Andorra.

L’alcalde de la Seu, Joan Barrera, ha explicat que en aquesta zona s’hi habilitarà nou sòl industrial, per a donar resposta a l’actual demanda existent per part d’empreses de la ciutat i també de fora. En aquest sentit, Barrera considera important fer aquesta modificació “tenint en compte que aquesta zona hauria pogut incloure un nou centre comercial, i la voluntat de l’equip de Govern és que aquesta possibilitat no tiri endavant”.

Barrera, també ha assegurat que, tot i que finalment es destinarà a ús industrial en comptes de residencial, vetllaran “perquè sigui sostenible, tant a nivell ambiental com econòmic”.