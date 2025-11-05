Afrontar el dol per la pèrdua d’un animal de companyia

Fa unes setmanes va ser notícia la iniciativa d’una empresa de Madrid que ofereix tres dies de permís retribuït als treballadors que perdin un animal de companyia. La decisió, pionera, ha posat sobre la taula una realitat sovint invisibilitzada: el dolor que provoca la mort d’aquests éssers estimats, amb qui moltes persones comparteixen anys de vida i rutines diàries.
El dol per la pèrdua d’un animal pot ser tan intens com el que es viu amb un familiar, i no sempre és comprès per l’entorn. El buit que deixen, l’absència de les seves cures o la falta de la seva companyia generen una sensació de pèrdua que necessita temps i espai per a ser processada.
Per a afrontar millor aquest procés, els experts recomanen donar-se permís per a sentir i expressar el dolor, sense minimitzar-lo. Compartir records i parlar de l’animal amb persones de confiança ajuda a normalitzar el sentiment i a reduir la sensació d’aïllament. També pot ser útil mantenir petits rituals d’acomiadament, com guardar fotografies, escriure unes paraules o conservar algun objecte significatiu.
A més, mantenir rutines saludables —com caminar, cuidar-se físicament o dedicar temps a activitats agradables— afavoreix la recuperació emocional. En alguns casos, cercar suport en grups o associacions pot ser un recurs valuós.
Iniciatives com la d’aquesta empresa visibilitzen un dol real i legítim, i obren la porta a un reconeixement social més ampli del vincle entre persones i animals de companyia.
Assumir aquesta realitat també pot ajudar les empreses i institucions a entendre que el benestar emocional dels treballadors implica reconèixer totes les experiències vitals que els afecten. El dol per un animal de companyia no és una exageració, sinó una pèrdua que mereix respecte i temps per a ser superada.
Amb el pas dels dies, el dolor deixa pas al record i a l’agraïment pels moments compartits. Encara que la seva absència sigui difícil, aprendre a conviure amb aquesta pèrdua forma part del procés i, a llarg termini, reforça el valor del vincle establert amb ells.
Per Tot Sant Cugat