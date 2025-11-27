Xavier Cañada, observador a la Conferència de la Xarxa Europea d’Ombudsmen i es reuneix amb la Defensora del Poble de la UE

La presidenta de la Xarxa Europea d’Ombudsmen (ENO) i Defensora del Poble de la UE, Teresa Anjinho va convidar al Raonador del Ciutadà, Xavier Cañada, a participar en la Conferència 2025 de la Xarxa Europea d’Ombudsmen (ENO), que s’ha fet en el Parlament Europeu, a Brussel·les. Aquesta és la principal trobada anual que reuneix els Ombudsmen nacionals dels països membres de la Unió Europea.
El Raonador del Ciutadà i la defensora de la UE, van mantenir una reunió per a compartir interessos respecte als drets i llibertats de les persones amb especial incidència en Andorra i Europa. La Conferència ENO 2025 va confirmar la importància creixent d’una col·laboració estructurada entre les diferents defensories europees. En un context global i institucional complex.
Segons Cañada, la cooperació internacional entre Ombudsmen “representa una garantia essencial per a enfortir la protecció dels ciutadans, assegurar la transparència i la responsabilitat administrativa, promoure estàndards compartits de bona administració i afrontar de manera coordinada els nous reptes digitals, socials i democràtics”.
Tanmateix, la Conferència va permetre un debat profund sobre les principals pràctiques europees en matèria de protecció de drets.
Es van analitzar casos pràctics relacionats amb:
- L’accés a la informació pública.
- La simplificació administrativa.
- Els drets de les persones vulnerables.
- La protecció de dades i la digitalització dels serveis.
- La protecció dels menors.
- La participació democràtica.
La perspectiva comparada, feta possible per la presència de defensories de tota Europa, es va valorar com una palanca per a innovar les estratègies conjuntes a nivell regional.