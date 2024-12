Afers Exteriors atorga diverses subvencions per a l’impuls de la cooperació internacional

Unes mans unides en símbol de solidaritat i cooperació (freepik)

El Consell de Ministres ha aprovat diverses contribucions internacionals per a l’impuls de projectes de cooperació que segueixen les prioritats marcades pel Pla rector de la cooperació internacional per al desenvolupament sostenible 2024. En primer terme, el Govern ha adjudicat les subvencions a les entitats cíviques andorranes i als altres actors que han presentat projectes i programes de cooperació internacional al desenvolupament per un import global de 37.500 euros per a 5 projectes (7.500 euros per a cada proposta).

Aquestes ajudes estan destinades a projectes de petita inversió econòmica i se sumen a les subvencions atorgades a principis de novembre d’enguany a un total de 7 projectes per un import total de 249.221,71 euros.

Entrant al detall, s’ha subvencionat el projecte ‘PRESALMENI – Projecte prevenció salut mental en infants 2024’ impulsat per Cooperand amb Llatinoamèrica. La iniciativa té com a objectiu reduir les patologies mentals en nens i adolescents de 10 a 17 anys en situació d’extrema pobresa en el barri Plan 3000 i altres zones perifèriques de Santa Cruz de la Sierra, Bolívia. Aquesta zona es caracteritza per alts nivells de marginalitat, violència i manca de serveis bàsics, fet que augmenta el risc d’exclusió social entre els menors.

‘La comunicació com a eina de desenvolupament: Rehabilitació de la ràdio d’Ibo’ és un altre projecte subvencionat impulsat per Fundació IBO-ÀFRICA que té com a finalitat recuperar un antic edifici públic ubicat al centre d’Ibo, per a convertir-lo en una ràdio local. Aquesta nova ràdio serà un mitjà clau per a la comunicació i l’accés a la informació per a la població d’Ibo i dels voltants.

L’entitat Cooperació pel Desenvolupament Local participa al projecte impulsat per l’AJAEE a Nedielpoun, una localitat propera a Réo, a la província de Sanguié, Burkina Faso, que té com a objectiu principal construir una font per a garantir l’accés a l’aigua potable a la comunitat. La mateixa entitat també ha rebut ajut per a impulsar el projecte ‘Microcrèdits per a joves emprenedors i emprenedores’ que té com a objectiu impulsar l’emprenedoria juvenil a Burkina Faso, proporcionant recursos financers a joves d’entre 18 i 35 anys per a ajudar-los a iniciar negocis i millorar les seves condicions de vida.

Finalment, el Govern també ha adjudicat una subvenció de 7.500 euros a l’entitat Aigua de Coco per la Protecció de la infància via sobirania alimentària i sensibilització – Centres d’Educació Nutricional (CENUTS). La voluntat és buscar la resiliència de les llars enfront de l’empitjorament de la situació socioeconòmica a causa de les crisis de la pandèmia de la COVID-19, la guerra de Rússia contra Ucraïna i els efectes del canvi climàtic en el sud de Madagascar.