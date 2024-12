Concert de Nadal amb les corals de la Seu i l’Orquestra de Cambra Cadí

Cartell anunciador del concert de Nadal a la Seu (Aj. la Seu)

Aquest pròxim diumenge, 22 de desembre, a les sis de la tarda, se celebrarà a la sala Sant Domènec de la Seu d’Urgell el tradicional Concert de Nadal que, per segon any consecutiu, anirà a càrrec de les corals de la ciutat i de l’Orquestra de Cambra Cadí. El cor el formaran prop de cent cantants de les corals Caterva, Encoratjades, Esplai de la Gent Gran, Cor jove i adult de l’Escola Municipal de Música i del Conservatori de Música dels Pirineus i Signum, que interpretaran diferents nadales cadascuna d’elles, així com altres cantades conjuntament dirigides per Yevhen Sokhatskyy, director de l’Orquestra de Cambra Cadí i professor de l’Escola de Música i del Conservatori.

La llum com a protagonista

En aquesta ocasió s’ha buscat que no només la música sigui la protagonista, sinó que la llum tingui també un paper important i original en la posada en escena. És per això que es comptarà amb personatges sorgits de la història del Món Màgic de les Muntanyes que li donarà un caire especial i diferent com a concert nadalenc.

Les direccions dels diferents grups vocals són: Amàlia Sanz (Caterva), Andrea Mercadal (Encoratjades), Anna Gangonells (Esplai de la Gent Gran), Beatriz López (cor jove i adults Escola de Música i Conservatori) i Quim Manyós (Signum), mentre que la direcció artística va a càrrec de Pere Tomàs i Sonia Lanau. El guió teatral és d’Albert Galindo, gran creador i coneixedor dels Minairons. A més a més, es comptarà amb la participació de Quin Xou Teatre.

Enguany s’ha considerat que, davant la catàstrofe ocasionada per la DANA, que el concert sigui Pro Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, pel que es demanarà una col·laboració de 5€ al públic assistent.

Les entrades es poden comprar anticipadament a l’Oficina de TurismeSeu (telèfon 973 35 15 11) o el mateix dia del concert a taquilla, 30 minuts abans de l’actuació.