Reforma i adequació de la planta de recepció i d’accés del despatx central de la Policia

Seu central de la Policia (Policia d’Andorra)

El Govern ha aprovat l’adjudicació dels treballs de reforma i d’adequació de la planta baixa d’accés del despatx central de la Policia pel carrer Ciutat de Sabadell, ubicat a l’edifici administratiu de l’Obac d’Escaldes-Engordany. L’adjudicació ha recaigut sobre l’empresa Construccions Modernes per 327.601,72 euros. Actualment, a la planta baixa –al carrer Ciutat de Sabadell– no hi ha cap servei públic i la zona d’atenció a l’usuari es troba a la planta d’accés per la carretera de l’Obac (CG-2).

Per aquest motiu, amb la fi de poder donar un millor servei als usuaris, els presents treballs se centraran en distribuir els espais de la planta baixa, per tal d’habilitar una segona zona d’atenció a l’usuari a l’accés pel carrer Ciutat de Sabadell. A més, l’adjudicació inclou també la remodelació de la zona d’atenció a l’usuari d’accés per la carretera de l’Obac per tal de millorar l’atenció. El termini d’execució de totes les obres és de quatre mesos.