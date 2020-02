La Secretaria d’Estat d’Afers Europeus preveu un calendari d’activitats per commemorar els 30 anys de relacions entre Andorra i la Unió Europea. Les accions per celebrar la efemèride inclouen conferències, la producció d’audiovisuals informatius, panells informatius i exposicions entre d’altres, totes elles de caràcter informatiu per divulgar el contingut de l’acord signat el 1990, l’acord de cooperació del 2004, l’Acord Monetari del 2011 i el procés de negociació per a l’Acord d’associació.

Les accions que es duran a terme durant el 2020, s’afegeixen a les sessions informatives endegades durant aquesta legislatura per part de la Secretaria d’Estat amb la voluntat d’informar la població del procés negociador amb la UE, com són la segona ronda de reunions de poble que es duran a terme desprès de les trobades sectorials previstes per als pròxims dos mesos.

El pròxim 29 de juny es compliran 30 anys de la signatura de l’Acord, entre Andorra i la Comunitat Econòmica Europea, conegut com a Acord d’Unió Duanera. Aquest primer acord incloïa una declaració relativa a la necessitat d’establir una regulació per a les relacions comercials entre la Comunitat i el Principat, que fins aleshores es basava en un intercanvi de cartes datat el 1967. Al 1989, el Consell europeu va autoritzar la comissió europea a iniciar les negociacions que nou mesos més tard esdevindrien l’Acord d’Unió duanera.