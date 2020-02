Avui s’ha disputat la primera jornada de la Copa d’Europa de velocitat de Sella Nevea, a Itàlia, amb Matías Vargas i Kevin Courrieu. El supergegant ha obert aquesta competició amb la victòria de l’austríac Raphael Haaser amb 1.08.71, mentre que Vargas ha finalitzat en la 68a posició, amb 1.13.47, a 4.76 de l’austríac en una pista difícil i dura, i Courrieu no ha completat la baixada en sortir-se en el mur final després de cometre petites errades que l’han acabat per desestabilitzar.

Demà es disputa un segon supergegant.

També demà competirà en Copa d’Europa de velocitat Cande Moreno. Ho farà a l’estació suïssa de Crans Montana amb el descens, disciplina que avui ha tingut jornada d’entrenament.

Albert Torres, 18è a l’eslàlom CIT Arnold Lunn World Cup d’Abetone

Avui s’ha disputat una nova jornada d’eslàlom a l’estació italiana d’Abetone. En aquest cas la cursa era una CIT corresponent a l’Arnold Lunn World Cup. El millor andorrà ha estat Albert Torres, 18è.

Torres ha acabat 18è a 4.84 del vencedor, l’italià Tommaso Saccardi, que s’ha imposat amb 1.28.65. Per la seva part, Robert Ferrari ha finalitzat 26è a 7.98, mentre que Lluís Torres ha estat 31è a 9.12 i Joel Fonseca 36è a 10.74. No han completat la primera mànega Aritz Alvarez i Ty Acosta, i en la segona ha quedat fora Roger Bartumeu.

Mijares, 6a a l’eslàlom FIS de Val d’Isere

Avui l’equip femení ha disputat un eslàlom FIS a Val d’Isere (França) que ha deixat Carla Mijares al top10.

Mijares ha finalitzat en la 6a posició amb 1.10.86, això és a 1.91 de la vencedora, la francesa Doriane Escane, que ha guanyat amb 1.08.95. A més, Mijares ha millorat lleugerament els seus punts FIS, en marcar 47.27, quan en tenia 47.55 en la 13ª i última llista publicada per la FIS.

Per la seva part, Iria Medina ha finalitzat la cursa en la 28a plaça, a 5.25 de la vencedora. No ha finalitzat la primera mànega Xènia Rodriguez.

Segona jornada de l’OPA Cup de Baqueira

A Baqueira s’ha disputat avui la segona jornada de l’OPA Cup, en aquest cas amb el gegant i amb representació andorrana en homes i dones.

En la cursa masculina, Pirmin Estruga ha estat 32è a 7.59 del vencedor, que ha estat el francès Dylan Hacquard, amb 1.55.04. Segons Xavi Coll, tècnic de la base, “no ha sigut capaç de fer el seu millor esquí en la primera manega amb errors tècnics de timing. En la segona ha rectificat una mica aquestes errades però encara falta treballar i millorar”.

No han acabat la primera mànega Mac Fernández, que estava fent una primera mànega “amb actituds correctes però en la part final es queda tard de línia i se surt del traçat”, segons ha explicat Coll, i tampoc no ha finalitzat Pere Cornella, que en la part alta del traçat s’enganxa el braç amb una porta i se surt.

Pel que fa al gegant femení, Nàdia Bernat ha estat la millor andorrana, 35a amb 2.06.63, a 8.14 de la guanyadora, l’austríaca Victoria Olivier, que s’ha imposat amb 1.58.49. Bernat, segons els tècnics, ha tingut una bona actitud d’atac en la primera manega, però amb una errada al tram final que li fa quedar-se 31a, a 0,02 d’invertir. A la segona mànega és una mica més tímida i no ha sigut capaç d’accelerar el seu esquí. Per la seva part, Aina Martí ha acabat 37a a 8.96. “No posa la intensitat necessària en la primera mànega i no aconsegueix agafar el ritme de la prova”, ha explicat el tècnic Xavi Coll. “En la segona corregeix la intensitat i demostra poder aspirar a un resultat a prop de les 20”, ha afirmat. Per últim, Clàudia Garcia no ha completat la primera mànega. Segons Coll, ha tingut “bona intensitat i ganes però comet una errada a la part alta i un error de línia en sortida d’una directa i es queda fora”.

Demà es disputa l’última prova amb el Team Event.