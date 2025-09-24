Adrià Regada i Víctor de la Parte, rumb a Ruanda

Aquest vespre de dimarts, el ciclista de la Federació Andorrana de Ciclisme (FAC), Adrià Regada i el director tècnic Víctor de la Parte han viatjat rumb a Ruanda, més concretament a Kigali, on el divendres vinent participaran en la prova de ruta U23 del Campionat del Món de ciclisme. La prova tindrà un total de 164,4 quilòmetres i un desnivell acumulat de 3.350 metres. El grup competirà a una alçada de 1.473 metres, cosa que podria beneficiar al ciclista andorrà que ha preparat a consciència, la prova, a Andorra.
Regada serà el segon cop que participa en un mundial de ruta, després del que va competir la temporada passada a Suïssa, on una caiguda li va impedir finalitzar. Enguany, amb més experiència, el de la FAC espera tenir el “plus” necessari per a fer un bon resultat.
El ciclista andorrà ha explicat abans de marxar que “no sé què esperar, perquè mai he corregut en recorregut tan ratoner”. Regada té clar que “haig de sortir des de l’inici ben mentalitzat d’estar en grups capdavanters i el recorregut posarà a cadascú en el seu lloc.”
La prova U23 del Mundial es disputarà a partir de les 12 del migdia (hora local).