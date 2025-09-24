El Punt Òmnia de la Seu ofereix quatre tallers gratuïts de competències digitals

El Punt Òmnia de la seu d’Urgell ha preparat per a aquesta tardor un total de quatre tallers gratuïts de competències digitals. Les inscripcions s’han de formalitzar el dies 29 i 30 de setembre, a partir de les 9 del matí, des de l’enllaç: http://www.laseu.cat/tramits-i-serveis/inscripcions. Val a recordar que les persones que ho necessitin podran fer la seva inscripció de manera presencial només el dia 29 de setembre, a les 9 del matí.
Fonts organitzatives assenyalen que només es pot realitzar una inscripció per persona i curs. Les persones inscrites en el trimestre anterior no poden repetir el mateix taller. Si quedessin places lliures s’admetran previ avís.
Els tallers
- Disseny i impressió amb 3D. Primers passos: iniciació al disseny i la impressió en 3D. Disseny amb Tinkercad i laminació amb PrusaSlicer. Els dimarts de 15.30 a 17 hores. (inici: dimarts 7 d’octubre).
- Alfabetització digital. Primers passos a la informàtica: iniciació al processador de text, adreçat a persones amb nivell 0 en informàtica. Els dimecres de 10 a 11.30 hores. (inici: dimecres 8 d’octubre).
- Instagram. Vols instagramejar? Aprendre a fer un ús correcte d’aquesta App. Els dimecres de 16 a 17.30 hores. (inici: dimecres 8 d’octubre).
- Mou-te pel mòbil. Cal portar el propi telèfon intel·ligent. Els divendres de 10 a 11.30 hores. (inici: divendres 10 d’octubre).
Per a més informació es pot trucar al telèfon del Punt Òmnia de la Seu d’Urgell (973 350 010 extensió 8017). També es pot consultar a: https://bloc.xarxa-omnia.org/laseu/.