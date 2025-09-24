El Punt Òmnia de la Seu ofereix quatre tallers gratuïts de competències digitals

Cartell anunciant els tallers del Punt Òmnia (Aj. la Seu)
El Punt Òmnia de la seu d’Urgell ha preparat per a aquesta tardor un total de quatre tallers gratuïts de competències digitals. Les inscripcions s’han de formalitzar el dies 29 i 30 de setembre, a partir de les 9 del matí, des de l’enllaç: http://www.laseu.cat/tramits-i-serveis/inscripcions. Val a recordar que les persones que ho necessitin podran fer la seva inscripció de manera presencial només el dia 29 de setembre, a les 9 del matí.

Fonts organitzatives assenyalen que només es pot realitzar una inscripció per persona i curs. Les persones inscrites en el trimestre anterior no poden repetir el mateix taller. Si quedessin places lliures s’admetran previ avís.



Els tallers

  • Disseny i impressió amb 3D. Primers passos: iniciació al disseny i la impressió en 3D. Disseny amb Tinkercad i laminació amb PrusaSlicer. Els dimarts de 15.30 a 17 hores. (inici: dimarts 7 d’octubre).
  • Alfabetització digital. Primers passos a la informàtica: iniciació al processador de text, adreçat a persones amb nivell 0 en informàtica. Els dimecres de 10 a 11.30 hores. (inici: dimecres 8 d’octubre).
  • Instagram. Vols instagramejar? Aprendre a fer un ús correcte d’aquesta App. Els dimecres de 16 a 17.30 hores. (inici: dimecres 8 d’octubre).
  • Mou-te pel mòbil. Cal portar el propi telèfon intel·ligent. Els divendres de 10 a 11.30 hores. (inici: divendres 10 d’octubre).

Per a més informació es pot trucar al telèfon del Punt Òmnia de la Seu d’Urgell (973 350 010 extensió 8017). També es pot consultar a: https://bloc.xarxa-omnia.org/laseu/.

