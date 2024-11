Adjudiquen les obres de l’edifici del carrer Doctor Palau, a Sant Julià

El parc públic d’habitatge fa una passa endavant amb l’adjudicació de les obres (SFGA)

El Consell de Ministres ha aprovat l’adjudicació de les obres de rehabilitació de l’edifici situat al carrer Doctor Palau, 12, de Sant Julià de Lòria. Aquest immoble, que es destinarà al parc públic de lloguer assequible, té tres pisos. L’adjudicació ha recaigut sobre l’empresa Construccions Antelo per un import total de 846.052,93 euros i un termini d’execució de 18 mesos.

Del total d’aquest preu, 400.000 euros els assumirà el particular que ha cedit l’edifici al Govern, segons es va acordar en el contracte d’arrendament. L’immoble forma part del programa –que el Govern va adjudicar l’abril de 2023– per a l’adquisició o arrendament d’edificis plurifamiliars, d’ús hoteler o d’immobles per a destinar-los a habitatges de preu assequible.

En concret, l’immoble del carrer Doctor Palau, 12, és un dels edificis que llavors es van arrendar per un període de 50 anys. Particularment, al contracte es va establir que la propietat assumeix fins al 50% del cost de l’obra o un màxim de 400.000 euros de la reforma mencionada.