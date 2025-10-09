Activitats culturals recomanades per l’Institut d’Estudis Comarcals de l’Alt Urgell

Aquest dissabte, 11 d’octubre, se celebrarà la segona activitat del cicle Desenterrant el Passat. En aquesta ocasió, Carles Gascón Chopo oferirà la conferència “Recuperar el monestir de Sant Serni. El projecte de restauració de Pons-Sorolla (1974) i altres intervencions”, a les 17:00 hores, al monestir de Sant Serni de Tavèrnoles, a Anserall.
Per altra banda, aquest mateix dijous, dia 9 d’octubre, a les 20:00 hores, a la sala de Sant Domènec de la Seu d’Urgell, es durà a terme la inauguració de l’exposició “50 anys de la Trobada amb els Acordionistes del Pirineu”. La mostra anirà acompanyada de la projecció del documental commemoratiu.
Ja el pròxim divendres, dia 10, a les 19:00 hores, amb el punt de trobada al Museu-Catedral de la Seu d’Urgell, tindrà lloc una visita guiada que ha estat titulada “De Sant Roc a Santa Rosa. Descobrim les capelles de la Seu d’Urgell”.
Així mateix, dissabte vinent, a les 10:00 hores, al porxo de Talló (Bellver de Cerdanya), se celebrarà la conferència “Història de la cria de vaques a Cerdanya del segle XVIII fins al 1945”, a càrrec d’Andreu Balent.
Finalment, el proper diumenge, 12 d’octubre, s’efectuarà una sortida geològica pels termes de Peramola i la Baronia de Rialp. Es pot trobar més informació sobre aquest acte a l’enllaç següent: https://sigmadot.cat/sortida-geologica-pel-terme-de-peramola-parc-geologic-i-mines-dels-contraforts-del-pirineu/.