Andorra tindrà representació en el Mundial de Gravel, ple de figures del ciclisme

El proper cap de setmana es durà a terme, a la població holandesa de Zuid Limburg, una nova edició del Campionat del Món UCI en la modalitat de Gravel. Una modalitat que reunirà gran part del grup d’UCI PRO TOUR que cercarà el jersei de campió mundial. Entre les figures hi haurà els ciclistes, Xavi Jové i Òscar Cabanas, que seran la representació d’Andorra.
Figures com Tim Wellens, Connor Swift, Tom Pidcock, Romain Bardet, Florian Vermeersch, Tim Merlier, Grec Van Avermaet, Mathijs Loman, Niels Vandeputte han confirmat la seva participació a la cita mundialista, cosa que fa incrementar el nivell i la dificultat.
Jové i Cabanas arriben al Mundial, amb la feina feta. No cal oblidar que tot i el seu esforç, ells no són professionals i combinen les seves respectives feines amb la seva gran passió que és el ciclisme. Tot i partir amb un clar desavantatge, els ciclistes de la Federació Andorrana de Ciclisme (FAC) mostren sempre la seva voluntat de “millorar” amb l’objectiu de fer-ho el millor possible, coneixedors que representen tot un país.
A la cita holandesa s’han inscrit un total de 254 ciclistes. La cursa Elit es durà a terme diumenge a partir de les 11:45 (hora local) i es preveu que al voltant d’un quart de cinc de la tarda (hora local) hagi finalitzat. El recorregut per la categoria Elit on participen Jové i Cabanas estarà format per tres voltes a un circuit de 50 quilòmetres, plens de boscos, corriols i trams rodadors que de ben segur faran donar el màxim a tots els participants.