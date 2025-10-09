Un operari resulta ferit en un accident laboral a l’Escola Albert Vives de la Seu

Una persona ha estat evacuada en helicòpter aquest dimecres a la tarda a la Seu d’Urgell, després de patir un accident laboral mentre treballava al recinte de l’Escola Mossèn Albert Vives. Fonts properes al centre han explicat que el ferit és un operari que treballava en les tasques d’instal·lació d’un ascensor, que es duen a terme actualment a l’edifici principal d’aquest centre educatiu de primària.
Segons ha informat la Direcció General d’Emergències, l’avís del succés s’ha rebut cap a tres quarts de quatre (15.44 h), quan per causes que es desconeixen l’home s’ha precipitat des d’un punt elevat de l’edifici. Al lloc dels fets s’hi ha desplaçat una ambulància del Servei d’Emergències Mèdiques. Més tard també s’hi ha incorporat un helicòpter medicalitzat del SEM, que a quarts de 5 ha aterrat a la zona de l’Horta del Valira per a traslladar el treballador a un centre hospitalari. Hi han col·laborat igualment efectius del parc de Bombers de la Seu i dels Mossos d’Esquadra. Des d’Emergències també han explicat que, tot i les ferides, l’home ha estat trobat conscient després de la caiguda i que no havia quedat atrapat en cap estructura.
Arran de l’accident, des de l’Escola Albert Vives han organitzat una sortida esglaonada dels alumnes, per tal que els pares i mares no haguessin d’entrar al centre i d’aquesta manera no s’interferís en les tasques d’atenció a l’operari.