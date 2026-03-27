Activada l’alerta del VENTCAT per vent fort, aquest cap de setmana, amb afectació principal al Pirineu i nord de Catalunya

Protecció Civil de la Generalitat ha activat en fase d’alerta el Pla especial per risc de ventades a Catalunya (VENTCAT) davant la previsió d’un episodi de vent fort que s’iniciarà dissabte al vespre, s’intensificarà diumenge i s’allargarà fins dilluns. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), el vent bufarà de component nord i afectarà principalment el Pirineu i el Prepirineu des de dissabte, amb una extensió diumenge a les comarques del nord-est, especialment a la demarcació de Girona, i també amb possibles afectacions al litoral i prelitoral del Camp de Tarragona. Les ratxes més fortes es produiran a cotes altes i mitjanes, amb superació del llindar d’avís (més de 90 km/h) i amb possibilitat que en alguns punts s’incrementi el nivell de perill.
A les comarques del nord-est, especialment diumenge al centre del dia, es podran registrar ratxes de vent d’entre 60 i 70 km/h també a zones més habitades. Tot i això, el vent no es preveu tan persistent com en episodis recents.
L’episodi anirà acompanyat de fenomen de torb a cotes altes del Pirineu i Prepirineu, fet que reduirà notablement la visibilitat i pot dificultar la mobilitat en zones de muntanya.
En paral·lel, Protecció Civil ha emès una prealerta del Pla especial d’emergències per nevades a Catalunya (NEUCAT) per la previsió de nevades al vessant nord del Pirineu a partir de dissabte al vespre i durant diumenge, especialment a la Val d’Aran i al nord del Pallars Sobirà i l’Alta Ribagorça.
Segons aquestes previsions, es podran acumular gruixos superiors als 10 cm per sobre dels 900 metres, amb acumulacions que poden arribar als 30-40 cm a cotes altes. La cota de neu baixarà progressivament dels 1.400 metres fins als 600 metres.
Davant aquesta situació, es demana a la ciutadania molta prudència en les activitats a l’exterior, especialment a zones de muntanya, i en la mobilitat, així com evitar desplaçaments innecessaris a les zones més afectades per vent i neu.