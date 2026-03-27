Andbank i el VPC, aliats per a impulsar el rugbi femení

El rugbi femení del VPC Andorra reforça el seu projecte esportiu gràcies a la formalització d’un nou acord de patrocini amb Andbank. Aquesta aliança, que neix amb una vigència inicial d’un any i voluntat de continuïtat, té com a objectiu principal consolidar l’estructura de la secció femenina i impulsar el seu creixement dins el teixit esportiu del país.
Un impuls estratègic per al creixement de la secció
L’acord representa un pas endavant significatiu per al club en la seva aposta per la igualtat i el desenvolupament de la base femenina. El president de l’entitat, Èric Risco, ha destacat que aquest suport és fonamental per a garantir l’estabilitat del projecte i ampliar el nombre de jugadores, especialment després del bon moment que viu el rugbi femení nacional: “És un punt de partida i volem que aquest suport ajudi a consolidar el projecte del femení”, assenyala el president.
Per la seva banda, la plantilla ha rebut amb gran entusiasme aquesta notícia. Andreia Teixeira, jugadora de l’equip, ha posat de manifest l’evolució que ha viscut la secció, passant d’uns inicis amb pocs recursos a comptar ara amb el suport d’institucions rellevants, fet que suposa un orgull i una responsabilitat per representar Andorra a les competicions: “Estem molt agraïdes i per a tot l’equip és un honor que s’aposti per aquest projecte”, manifesta la jugadora.
Repte esportiu immediat: les semifinals a Cornellà
En el vessant estrictament esportiu, aquest impuls institucional coincideix amb un dels moments més importants de la temporada. El conjunt dirigit per Jordi Fidalgo disputarà aquest dissabte, a les 16:00 hores, la semifinal de la Divisió d’Honor Catalana. El VPC haurà de buscar el bitllet a la final en un partit únic i exigent al camp del Cornellà CRUC, primer classificat de la fase regular.
“Continuem treballant per fer créixer el rugbi femení i elevar l’esport d’Andorra a través dels valors de l’esforç i la unió”, asseguren des del VPC Andorra.