Joan Vinyes canvia el xip i afronta el repte a l’Autódromo de Monza

Joan Vinyes – Jaume Font (Porsche 911 GT3 Cup – Baporo Motorsport) seran a la graella de sortida d’un dels escenaris amb més carisma de l’automobilisme mundial, per a disputar la penúltima prova del calendari de la GT Cup Open Europe 2022: l’Autódromo de Monza

Cal esmentar que, aquesta temporada, serà la primera vegada que Vinyes i Font comparteixen el volant de la mecànica de la marca de Stuttgart (Alemanya). En aquest 2022, la seva presència en les competicions del Trofeu Porsche Carrera Cup Benelux, Vinyes, sempre les han disputat de manera individual.

L’autódromo de Monza, un traçat molt ràpid

Les instal·lacions del traçat estan situades al parc de la vila reial a la rodalia de la localitat de Monza (Regió de Llombardia), a uns 20 km, de Milà. La pista té un total de 5,793 km, de longitud, amb 11 corbes (quatre d’esquerra i les restants de dreta). Una de les principals característiques d’aquest traçat és que un alt percentatge del mateix es fa amb l’accelerador a fons a causa de les llargues rectes.

Cal destacar que la recta de meta, de principi a fi, té un total d’1,100 km. A conseqüència d’aquestes llargues rectes, les apurades de frenada posen a prova els frens de les mecàniques que competeixen.

Vinyes torna a Monza, disset anys després

“Va ser durant la temporada 2006 quan, pilotant un Seat Cupra, vam estar competint per última vegada a la pista italiana. Per a recordar detalls del recorregut hauré d’aprofitar al màxim, les opcions virtuals i, una vegada en el circuit, els entrenaments lliures per a establir les referències pilotant el Porsche”, explica Vinyes. “Sens dubte serà un cap de setmana intens que afrontaré amb la motivació a tope”.

Una opció que pot fer més complicada la presència de Joan Vinyes a Monza és la climatològica. “Sens dubte! A més, les previsions són de pluja per al cap de setmana. En aquests instants encara no tinc la llista d’inscrits, però l’apurada de frenada en la primera chicane del traçat, amb 20 cotxes en la graella (per exemple), pot ser molt “heavy”. Veurem, amb tota probabilitat, sempre caldrà improvisar”, comenta el pilot andorrà.

El timming horari de Monza serà ampli per als pilots

El dijous (dia 22) està reservat als testos privats, per als equips que ho creguin oportú. Els organitzadors també donen la possibilitat de reconèixer la pista caminant a partir de les 18.15 hores.

Durant la jornada del divendres (dia 23) es correran els entrenaments lliures, dues mànegues de 45’, la primera a partir de les 9.49 hores, mentre que la segona s’iniciarà a les 14.46 hores.

El dissabte (dia 24), a partir de les 11.30 hores, el pilot 1 de cada equip correrà els entrenaments oficials (20’). Mentre que el mateix dia es correrà la primera de les carreres, programades a 50’. El semàfor es posarà en verd a les 17.05 hores.

El diumenge (dia 25), a les 10.10 hores, començaran els entrenaments oficials (20’), amb el pilot 2 de cada formació al volant. La segona carrera (50’), a partir de les 15.45 hores, posarà punt final al meeting italià de la GT Cup Open Europa 2022.