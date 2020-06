Segons ha confirmat la policia, el noi, de 17 anys i sense permís per conduir, conduïa sol. Per causes que s’ignoren el vehicle ha sortit de la via en un carrer sense sortida i ha bolcat.

No hi ha hagut danys personals. La policia l’ha controlat i ara traslladarà al batlle instructor l’informe perquè determini la resolució del cas.