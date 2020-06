Andbank i COA premien els esquiadors que van obtenir un diploma olímpic als Jocs Olímpics de la Joventut

El Comitè Olímpic Andorrà (COA), amb la col·laboració d’Andbank, han premiat els esquiadors que van participar als darrers Jocs Olímpics de la Joventut, que es van celebrar a Lausana el mes de gener d’aquest any.

Carla Mijares i Oriol Olm, han rebut uns xecs de 4.000 euros i 2.500 euros, respectivament, de mans d’en Josep M. Cabanes, sotsdirector general de banca país d’Andbank, i d’en Jaume Martí, president del COA pels diplomes que van aconseguir en aquests jocs. Aquest premi s’atorga a tots els esportistes que aconsegueixen una medalla o un diploma en competicions olímpiques, no en aquests jocs de la Joventut, però des del comitè es va prendre la decisió d’atorgar aquestes dues places.

Jaume Martí, president del comitè olímpic, ha comentat que aquests premis són una recompensa a la feina feta, i ha recalcat l’esforç que les federacions han estat fent per aconseguir uns bons resultats. També, ha volgut fer un recordatori a François Garcia, vicepresident del COA i membre des de feia setze anys. “un gran amic i gran persona, lluitador fins al final”.

Per la seva part, Josep M. Cabanes Sots-director General de Banca País d’Andbank, ha donat la benvinguda als assistents i ha reiterat el suport de l’entitat al COA “per què creiem en tots els nostres esportistes i els hi hem de donar l’oportunitat que demostrin la seva vàlua, per això, en ocasions com aquestes se’ls ha de premiar el seu esforç i dedicació”.

La participació d’aquests esportistes en el Jocs de Lausana, juntament amb Ty Acosta, van donar el seu fruit després d’una bona temporada d’entrenaments i competicions. Mijares va obtenir un diploma olímpic amb una sisena posició en la prova d’eslàlom, quedant-se a 56 centèsimes del podi. Per la seva part, Olm va aconseguir la vuitena posició en la prova d’esprint, mentre que Acosta va finalitzar en la 21a posició de la prova masculina d’eslàlom.

Amb el retorn als entrenaments després de la crisi sanitària causada per la COVID-19, alguns esportistes reprenen les seves pretemporades, i d’altres estan a l’expectativa de poder esperant que la propera temporada comenci amb normalitat.

Andbank dóna suport al Comitè Olímpic Andorrà (COA) com a patrocinador oficial des del 2004. El suport d’Andbank al COA s’enquadra en la seva aposta per l’esport andorrà, que estén també el seu suport a l’equip d’esquí de fons de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE), a la Federació Andorrana de Natació (FAN) i a la popular marxa ciclista la ‘Purito’ Andorra.