La Generalitat reafirma l’aposta per la candidatura Pirineus-Barcelona 2030

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha reiterat aquest divendres el suport del Govern a la candidatura Pirineus-Barcelona 2030 als Jocs Olímpics d’Hivern. A més a més, Torra ha reivindicat que la planificació que se n’està fent pot convertir aquest esdeveniment en “els primers jocs verds de la història” perquè l’estan preparant des d'”un respecte escrupolós pel medi ambient”.

El dirigent català ha fet aquestes afirmacions en el marc de la conversa telemàtica que ha mantingut amb l’alpinista Sergi Mingote, que aquest divendres el matí ha fet el cim de la Pica d’Estats en el marc del seu projecte personal Olympic Route PiriBCN2030, amb el qual al llarg d’aquest estiu donarà a conèixer la candidatura pirinenca arreu d’Europa. El cap de l’executiu també ha subratllat la importància de la candidatura per a l’equilibri territorial català i per potenciar les marques turístiques tant dels Pirineus com de Barcelona i de Catalunya, de cara a afavorir “que la gent pugui gaudir amb nosaltres d’un paisatge i un país únics”.

Torra s’ha mostrat convençut que es tornaran a reprendre els treballs per acabar de “perfilar la candidatura i fer-la pública” i que es tornarà “amb més força” per tirar-la endavant”, després que la preparació de la candidatura que s’ha de presentar al COI es va aturar a causa de la pandèmia de la covid-19.

Sergi Mingote va començar la seva Olympic Route aquest dilluns passat des de la seu central de l’INEFC, a Barcelona, i té previst arribar en bicicleta fins al Mont Olimp, a Grècia. Al llarg d’aquest projecte personal, amb una durada prevista d’uns 60 dies, recorrerà 7.200 km per 10 països europeus i, entre pedalada i pedalada, pujarà a un total de 14 cims, el primer dels quals ha estat la Pica d’Estats.

A la connexió, Quim Torra ha estat acompanyat de la consellera de Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, i del secretari general de l’Esport, Gerard Figueras.