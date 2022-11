Aquesta tarda de dijous, al voltant de les 19 hores, s’ha produït un accident de circulació a l’altura del número 84 de l’avinguda Joan Martí, a Encamp. Afortunadament no s’han de lamentar ferits.

L’accident de trànsit ha tingut lloc en una hora amb força afluència de vehicles en ser una via amb una considerable circulació de vehicles. En aquest sinistre s’hi han vist involucrats un cotxe i una motocicleta i, segons les primeres informacions, no hi ha hagut persones ferides.