Presentada la tercera edició de l’Enterprising Women Lab

Aquest matí de dijous s’ha presentat l’Enterprising Women Lab, l’acte sobre emprenedoria femenina que aquest any arriba a la tercera edició. A la roda de premsa d’avui hi han participat Lara De Miguel, impulsora del Projecte, Natàlia Olmo i Carla Riestra, dues de les conferenciants de l’EWL. L’acte tindrà lloc el dissabte, dia 19 de novembre, durant el matí als Cinemes illa Carlemany, a Escaldes-Engordany. L’horari, de les 9:30 a les 12:30 hores.

L’Enterprising Women Lab és un esdeveniment de caràcter anual, destinat a fomentar tant l’economia local com l’emprenedoria femenina i donar rellevància a dones que han fet i estan fent coses espectaculars. Seran cinc xerrades de dones inspiradores ocuparan l’acte de l’EWL, curtes i concises però carregades de missatge cada una d’elles. Amb una durada de vint minuts, faran un recorregut per les seves experiències com a emprenedores.