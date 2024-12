Compromís al Consell General per a un creixement urbanístic sostenible tot creant una comissió d’estudi

La consellera general Demòcrata, Berna Coma, durant la seva intervenció (Consell General)

La totalitat dels grups parlamentaris del Consell General, i el conseller no adscrit, han votat favorablement a la proposta de creació d’una comissió legislativa d’estudi que analitzi les accions i mesures tècniques a implementar per a assegurar el creixement urbanístic sostenible d’Andorra.

Tal com ha explicat la consellera general del Grup Demòcrata, Gemma Riba (que serà la vicepresidenta d’aquesta nova comissió), la voluntat és establir una diagnosi “transversal” i “conjunta” sobre la situació actual, de manera que es puguin assentar les bases per a un creixement “que preservi el nostre entorn i recursos naturals disponibles, que respongui alhora a la problemàtica de l’habitatge i la preservació de la nostra identitat i paisatge”. A més, fent-ho “amb visió d’Estat, planificant el present i, sobretot, el futur”.

La comissió treballarà durant quatre mesos i citarà a diversos actors implicats en la qüestió de l’urbanisme i el creixement, com els comuns, col·legis professionals, associacions i experts en la matèria. La comissió girarà entorn “el moll de l’os que ho regula: la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme”, ha exposat Riba. La consellera s’ha mostrat convençuda que tots els membres de la comissió “treballarem plegats des de la responsabilitat i el sentit comú”.

La consellera Demòcrata ha exposat que la comissió d’estudi representa “un pas més” per als grups de la majoria en el procés de regular l’urbanisme del país, dona continuïtat a diverses lleis aprovades (com la que estableix els estudis de càrrega parroquials i nacionals), a les reunions de treball mantingudes i a les revisions dels POUP parroquials (com a Ordino i Canillo). La comissió d’estudi ha de donar, per tant, continuïtat a la voluntat de trobar “solucions moderades, factibles i que garanteixin l’equilibri” entre totes les parts i necessitats.

D’altra banda, també durant la sessió del Consell General d’aquest dijous, s’ha aprovat per unanimitat el Projecte de llei de caça. El text permetrà disposar d’una legislació “més moderna i adaptada a la realitat actual, per a seguir practicant la caça de forma responsable, segura i regulada”, ha defensat la consellera general Demòcrata, Berna Coma.

Entre els aspectes que contempla la llei, i citats per Coma, introdueix l’ús reglamentat de mitjans fins ara prohibits, com els equipaments de visió nocturna. També amplia “les mesures de seguretat, no només per als caçadors i acompanyants, sinó també per a aquells que, en època de caça, podem estar realitzant activitats com el senderisme al medi natural”. Així mateix, s’actualitza el règim sancionador, amb un sistema més rigorós, posant èmfasi en el control del consum d’alcohol, drogues tòxiques o substàncies que alterin la capacitat d’obrar durant l’exercici de la caça. Un altre punt destacat és la mesura que exigeix que les persones majors de 16 anys que practiquen la caça, ho facin sempre acompanyats d’un caçador experimentat. Finalment, s’amplia el nombre de representants dels organismes col·laboradors de Govern que participen en la Comissió de seguiment de la caça. És el cas de la Federació Andorrana de Caça i Pesca, de l’Associació de Pagesos i Ramaders i de les associacions protectores dels animals i de defensa de la natura.

El tercer punt de l’ordre del dia ha estat la presa en consideració de la proposició de llei del cens, entrada pels set comuns. El text, ha exposat la consellera general Demòcrata Sílvia Riva, aporta millores que beneficien directament la ciutadania. Per exemple, no caldrà fer un doble tràmit a l’hora de canviar de residència entre parròquies: “l’alta al cens del comú implicarà automàticament la baixa de l’altre”. Riva també ha remarcat la voluntat que es defineixin, en treball parlamentari, els terminis de durada de l’entrada en vigor de la llei, de manera que els processos informàtics siguin compatibles amb els canvis que aquesta incorpora. La presa en consideració ha estat aprovada per assentiment.