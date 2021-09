A concurs la ruta aèria per connectar l’aeroport d’Andorra-la Seu amb Madrid

El Consell de Ministres ha aprovat, a proposta del titular de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, el Plec de bases del concurs pel llançament de noves rutes des de l’aeroport d’Andorra–la Seu d’Urgell amb l’aeroport Adolfo Suárez Madrid–Barajas durant el 2022.

L’objectiu és reforçar i millorar la connectivitat del Principat i –un cop l’aeroport d’Andorra–la Seu d’Urgell disposa de totes les autoritzacions que li permeten garantir operacions comercials– per aquest motiu el Govern cerca l’establiment de línies regulars que permetin connectar el país amb aeroports europeus que, alhora, siguin destinacions que puguin assegurar una àmplia connectivitat amb altres destinacions europees.

Així doncs, les companyies interessades poden presentar una oferta a l’efecte de poder obtenir una retribució del Govern d’Andorra que li permeti assegurar la viabilitat econòmica del primer any d’explotació d’aquests vols de passatgers. El pressupost, de 650.000 euros, és el màxim que es pagarà en cas de no arribar a un nombre mínim de seients venuts, a partir d’aquest mínim els ingressos es descomptaran de l’aportació de Govern

Al concurs s’estableix que les empreses licitadores han de complir amb allò que estableix el plec de bases, i presentar un pla de negoci i una oferta econòmica per la prestació de la ruta aèria durant el període gener 2022 a desembre 2022 amb, com a mínim, dues freqüències setmanals amb l’aeroport de Madrid (el divendres fins a Andorra i el diumenge cap a Madrid). Tanmateix, el licitant podrà proposar iniciar els vols des de l’aeroport d’Andorra-la Seu d’Urgell durant el desembre del 2021, coincidit amb l’inici de la temporada d’esquí.

Pel que fa als criteris d’admissió de les ofertes, s’hauran d’acreditar qüestions com disposar d’una llicència d’explotació aèria expedida de conformitat amb el Reglament (UE) 2018/1139 del Parlament Europeu i del Consell o disposar d’un Certificat Europeu d’Operadors Aeris (AOC) o un altre document equivalent expedit per una autoritat competent al seu país d’origen.

A més, la companyia s’haurà de comprometre a operar a l’aeroport d’Andorra-la Seu d’Urgell almenys dues vegades per setmana amb avions ATR Aircraft amb almenys 48 places durant un període d’un any entre gener del 2022 i desembre del 2022. Els licitants poden fer propostes que superin aquests mínims, per exemple, augmentant freqüències o afegint destinacions estacionals. La companyia aèria candidata ha de proporcionar un historial provat d’operació programada amb avions ATR durant un mínim de 5 anys.

Entre els criteris d’adjudicació, es valorarà la capacitat de connectar amb altres companyies aèries a altres destinacions una vegada l’aeronau hagi arribat a l’aeroport de Madrid provinent d’Andorra; la capacitat de màrqueting per arribar a clients potencials a Madrid i Andorra i distribució comercial; o la mida de la flota i capacitat de resposta a interrupcions operatives no programades.

El concurs públic és internacional amb el procediment obert i modalitat de contractació urgent. S’ha fixat una modalitat urgent per permetre la comercialització dels vols en els paquets hivernals de la temporada 2021-2022. Les empreses interessades tenen temps per presentar les seves ofertes fins al 30 de setembre del 2021 a les 11 hores, al Servei de Tràmits de l’Edifici Administratiu del Govern.

El plec de bases es pot descarregar gratuïtament als webs www.tramits.ad i www.e-tramits.ad o es pot recollir al mateix Servei de Tràmits. Si es recull al Servei de Tràmits, s’entregarà en paper o bé en una clau de memòria d’acord amb els preus públics vigents. Si és de paper, es lliurarà l’endemà de la demanda. Si es requereix d’informació complementària, es pot consultar contactant amb el Ministeri de Presidència, Economia i Empresa.

La companyia aèria guanyadora signarà un contracte amb el Govern d’Andorra com a tard una setmana més tard de la presa de la decisió de l’adjudicació per part del Govern d’Andorra.