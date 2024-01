La Molina acollirà el primer gran final d’alta muntanya de la Volta femenina

Bella panoràmica de La Molina (la Volta)

La Volta Ciclista a Catalunya va desgranant el recorregut de la propera edició de la seva prova femenina. Després de presentar-se en societat fa poques setmanes i de fer el salt a la categoria UCI 2.1, l’organització ha confirmat un final d’alçada a l’estació de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) de La Molina, que serà molt atractiu per a tots els equips i ciclistes participants, entre els quals hi seran alguns dels millors equips del món.

D’aquesta manera, la primera edició de la Volta a Catalunya comptarà amb un port d’alta muntanya. Serà el dissabte 8 de juny, en una segona etapa que portarà a les ciclistes a una ascensió de fins a 1.690 metres d’altitud. Serà sense cap mena de dubte, un final d’etapa emocionant, una segona etapa exigent i d’alt voltatge que serà clau en el desenvolupament de la competició.

L’aposta i compromís de FGC amb la Volta Ciclista a Catalunya ve de lluny. L’última dècada la pujada al mític port pirinenc de Vallter, o les estacions de Port Ainé, Boi-Taüll i La Molina, han estat protagonistes de finals en alt en diverses edicions de la prova masculina. Una relació amb la Volta que s’ha mantingut al llarg dels anys, amb gran projecció de futur.

La prova masculina ha visitat l’estació de muntanya de La Molina fins en vuit ocasions, en les quals hem vist coronar-s’hi ciclistes com Alejandro Valverde en dues ocasions (2017 i 2018), Joaquim “Purito” Rodríguez (2014), Tejay Van Garderen (2015), Dan Martin (2016), Miguel Ángel López (2019 ), Ben O’Connor (2022) i el campió del món Remco Evenepoel en la passada edició de la cursa (2023). El proper mes de juny se sabrà quina ciclista inclourà el seu nom en el llibre d’or de la prova, per primera vegada, com a guanyadora d’aquesta etapa de muntanya.

Toni Segarra, president de FGC ha confirmat que “a partir d’ara, el nostre compromís amb la Volta encara anirà més enllà. FGC és una empresa que es defineix com a activista, i aquest activisme l’entenem també en les qüestions d’igualtat de gènere. Apostem amb fermesa per més iniciatives que ajudin a posar a l’esport femení al lloc que li correspon en plena igualtat amb l’esport masculí. La Volta Ciclista a Catalunya femenina és una iniciativa decidida i clara en aquesta direcció. Sempre ens trobareu compromesos amb totes aquelles propostes que contribueixin a la igualtat”.

Rubèn Peris, director general de la Volta ha celebrat l’aposta de FGC per a acollir finals d’etapa de la Volta: “Els finals en alt de la Volta sempre són un dels gran atractius de la prova, així que celebrem totes les facilitats que sempre hem trobat des de FGC. Hem sigut testimonis de grans etapes amb arribades històriques, que ens han fet gaudir del millor ciclisme. Ara, amb l’arribada d’una de les etapes de la prova femenina a La Molina, tenim assegurat un gran espectacle”.

En menys de tres mesos, la 103a edició de la Volta Ciclista Catalunya celebrarà dos finals d’etapa a les estacions d’esquí de FGC de Port Ainé i Vallter. Dos ports pirinencs que centraran l’interès esportiu de la prova, degut a la seva duresa. Ara, amb la confirmació de La Molina com a final d’etapa de la prova femenina, es referma el compromís de FGC amb el ciclisme català.

La prova femenina viurà, el 2024, tres jornades del millor ciclisme on recorrerà gran part del territori català. La Volta Ciclista Catalunya s’assegura, així una edició de prestigi, amb escenaris de luxe i la presència d’alguns dels millors equips del món.