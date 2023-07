8.894 habitants de la Seu poden votar aquest diumenge

Una persona diposita un vot en una urna. Foto: RàdioSeu

Un total de 8.894 veïns i veïnes de la Seu d’Urgell poden exercir el seu dret a vot a les eleccions al Congrés i al Senat espanyol 2023, que es duen a terme aquest diumenge, 23 de juliol. Segons ha informat l’Ajuntament urgellenc, en base a les dades de l’Oficina del Cens Electoral de Lleida, aquesta xifra d’electors es repartiran entre 13 meses, dividides en 7 col·legis electorals.

Tal com ja s’ha fet en anteriors comicis, com per exemple els municipals del 28 de maig passat, el col·legi de la Seu amb més votants serà el de la Sala de Sant Domènec, que suma 4 meses, amb 580 electors a la mesa 2A, 540 a la 2B, 697 a la 3A i 715 a la 3B. La mesa 1 correspon al Centre Cívic El Passeig, on hi ha 590 electors censats. Al Centre Cultural Les Monges (secció 4), hi ha dues meses, amb 939 inscrits en una i 916 a l’altra. Al Col·legi La Salle (secció 5), hi poden votar 618 persones a la mesa A i 684 a la B. Al Centre Cívic l’Escorxador (secció 6), hi ha una única mesa amb 712 votants. I a l’Arxiu Comarcal (secció 7), li corresponen 779 persones a la mesa A i 827 a la B. Pel que fa a Castellciutat (mesa 6B), hi ha inscrits 297 electors.

Tal com és habitual, els col·legis electorals estaran oberts des del matí (9 hores) fins al vespre (20 hores) perquè els habitants censats puguin votar, tot i que moltes persones ja han avançat el vot mitjançant correu.