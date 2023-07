Seguiment de les eleccions generals a Espanya

Infografia de Save the Children sobre les eleccions generals del 23J a Espanya

A l’estat espanyol tot és a punt per a una nova jornada electoral, en aquest cas unes eleccions generals per a escollir els representants al Congrés i al Senat. El tret de sortida s’ha donat, puntualment, a les 9 hores, amb l’obertura dels col·legis electorals. Una gran atenció, tant social com mediàtica, està centrada en l’exhibició de musculatura que pot arribar per part de VOX, per a molts, definida des de l’estat veí com a formació d’ultradreta.

En l’aspecte informatiu s’està pendent de si un pacte entre el Partit Popular (PP) i els d’Abascal (VOX) podria sumar per a formar un Govern, possibilitat que a força gent “espanta”. També caldrà veure si el centre esquerra (forces nacionals i autonòmiques) s’uneix per a barrar el pas als conservadors.





Seguiment dels comicis

Per a aquelles persones que vulguin estar pendents dels moments més importants de les eleccions, a nivell informatiu, aquest és el programa (sempre oficiós) previst pel Govern espanyol:

10.30 hores: Roda de premsa del secretari d’Estat de Comunicació i la subsecretària del Ministeri de l’Interior sobre el procés d’obertura dels col·legis electorals i la constitució de les meses de votació.

14.30 hores: Roda de premsa del secretari d’Estat de Comunicació i la subsecretària del Ministeri de l’Interior sobre la participació registrada a les 14 hores.

18.30 hores: Roda de premsa del secretari d’Estat de Comunicació i la subsecretària del Ministeri de l’Interior sobre la participació registrada a les 18 hores.

22.30 hores (hora aproximada): La ministra Portaveu del Govern i el ministre de l’Interior compareixen en roda de premsa per a facilitar les dades dels resultats provisionals.