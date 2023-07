Què és la Preeclàmpsia i quins són els seus símptomes?

Una dona embarassada passant una revisió mèdica (Getty images)

Fa uns pocs mesos, el passat 23 d’abril, va morir l’atleta Tori Bowie per complicacions en el part. Patia de preeclàmpsia. Desafortunadament, no ha estat l’única, ja que en el món, actualment, moren per aquesta causa, prop de 30.000 dones.

Però, que és la preeclàmpsia i en què consisteix? La preeclàmpsia i l’eclàmpsia són estats mèdics greus que poden ocórrer durant l’embaràs. La preeclàmpsia es caracteritza per una pressió arterial alta (hipertensió) i mal als òrgans, com els ronyons i el fetge. Si la preeclàmpsia no es controla adequadament, pot evolucionar cap a l’eclàmpsia, que es caracteritza per convulsions.





Riscos:

Edat materna avançada o adolescència.

Primer embaràs.

Història prèvia de preeclàmpsia.

Embarassos múltiples (bessons, trigèmins, etc.).

Obesitat o sobrepès.

Malalties cròniques preexistents, com hipertensió arterial, diabetis o malaltia renal.

Història familiar de preeclàmpsia.

Malalties autoimmunes, com a lupus o artritis reumatòide.





Antecedents:

La preeclàmpsia i l’eclàmpsia poden ocórrer en qualsevol dona embarassada, però algunes tenen un major risc a causa dels factors esmentats anteriorment. La història prèvia de preeclàmpsia és un factor de risc important, ja que les dones que han tingut preeclàmpsia en un embaràs anterior tenen més probabilitats de desenvolupar-la novament en embarassos posteriors.





Els símptomes de la preeclàmpsia són els següents:

Pressió arterial alta (superior a 140/90 mm Hg).

Proteïna en l’orina (proteïnúria).

Inflor sobtada a les mans, la cara o els peus.

Mal de cap intens i persistent.

Visió borrosa o sensibilitat a la llum.

Dolor en la part superior de l’abdomen.

Nàusees o vòmits.

L’eclàmpsia en el seu cas, es caracteritza per convulsions, que poden ser precedides pels símptomes esmentats anteriorment.

És rellevant destacar que la preeclàmpsia i l’eclàmpsia, són alteracions serioses que requereixen atenció mèdica immediata. Si experimentes algun d’aquests símptomes durant l’embaràs, has de comunicar-te immediatament amb el teu metge per a rebre el tractament adequat i reduir els riscos tant per a tu com per al teu bebè.