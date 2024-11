77 anys del naixement del músic Glenn Frey

Un 6 de novembre de 1948 arribava al món Glenn Frey, a Detroit, Michigan (Estats Units). Per tant, ara se celebren els 77 anys del seu naixement. Estem parlant de qui va ser el guitarrista, cantant i compositor dels Eagles, grup del qual va ser cofundador. Instal·lat a Los Angeles des de 1968, el músic va passar per diferents grups, formant el 1970 els més que coneguts Eagles.

Després d’abandonar la banda el 1980, Glenn Frey, va començar la seva carrera com a solista, llançant el primer elapé, «No fun aloud», el 1982. També es va incorporar a les reunions dels Eagles. També és recordat pel seu tema Part Of Me, Part Of You, de la banda sonora de la pel·lícula Thelma & Louise.

Glenn Frey va morir el gener de 2016.





Font: EfeEme.com