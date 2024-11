Biofilm: el perill invisible dels animals de companyia

Un gos sent acaronat (AMIC)

Quan pensem en la cura dels nostres animals de companyia, sovint ens centrem en aspectes com l’alimentació adequada, les visites al veterinari o assegurar-nos que facin exercici suficient. Tot i això, hi ha un risc invisible i poc conegut que pot afectar greument la seva salut: el biofilm. Aquesta capa microscòpica de bacteris i altres microorganismes pot aparèixer en els objectes que els nostres companys utilitzen diàriament, com ara els bols de menjar i d’aigua, i també en les seves jogunes.

El biofilm es forma ràpidament en ambients humits, com els recipients d’aigua i menjar que, si no es netegen adequadament, es converteixen en el lloc perfecte per al desenvolupament d’una comunitat de bacteris, fongs i altres microbis. En només 24 hores, aquest biofilm pot madurar i presentar-se en diversos colors, des de transparents fins a vermells, verds o marrons, i sovint desprèn una olor desagradable que, fins i tot, pot repel·lir l’animal.

La presència del biofilm no només afecta la neteja dels estris, sinó que pot comportar greus riscos per a la salut del teu company de quatre potes. Els animals, en estar exposats a aquests microbis, poden desenvolupar infeccions gastrointestinals i respiratòries que, en molts casos, no mostren símptomes fins que la malaltia està avançada. A més, el biofilm actua com una barrera física que protegeix els microorganismes, fent que siguin resistents a tractaments com els antibiòtics, dificultant la seva eliminació.

Entre els bacteris més freqüents que es poden trobar en el biofilm hi ha l’Escherichia coli, el Staphylococcus pseudintermedius i la Pseudomonas aeruginosa, tots ells responsables de malalties greus tant per als animals com per a les persones. És per això que és essencial mantenir una higiene rigorosa dels estris que utilitzen, rentant diàriament els bols amb aigua calenta i sabó, així com les seves joguines, per tal de prevenir la formació del biofilm.

La millor manera de protegir el teu animal de companyia d’aquest enemic invisible és amb una neteja constant.





Per Tot Sant Cugat