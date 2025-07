77 anys del naixement de Rubén Blades

Un 16 de juliol de 1948, ara fa 77 anys, naixia Rubén Blades, a la ciutat de Panamà (Panamà). Cantant i compositor de salsa i ritmes afins. És un dels músics més importants en castellà de tots els temps per la profunditat del seu treball, tant en el musical com en el lletrístic, sense oblidar els seus dots interpretatius. Els seus primers passos musicals van estar associats al segell Fania i al costat de Willie Colón (que va exercir de padrí musical de Blades), però aviat va volar sol. També ha treballat com a actor.

Després de passar molts anys als Estats Units, va tornar a Panamà per a assumir un càrrec com a ministre. Discografia destacada: “Bohemio y poeta” (1979), “Buscando Amèrica” (1984), “Caminando” (1991), “Amor y control” (1992), “Rosa de los vientos” (1996), “Tiempos” (1999), “Mundo” (2002).

Font: EfeEme.com