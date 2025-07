Els gats a l’estiu

Un gat xafarder mirant des de la terrassa (AMIC)

A l’estiu cal seguir una sèrie de precaucions amb els gats per a evitar possibles complicacions. Els gats no tenen glàndules sudorípares, per això, quan senten calor intenten refrescar-se llepant-se tot el cos amb la llengua. Notareu que a l’estiu s’empolainen amb molta més freqüència que a la resta de l’any, ja que en impregnar el pèl de saliva aconsegueixen estimular l’evaporació de la temperatura corporal. Per a ajudar-los, podeu raspallar-los més sovint i així evitareu que se’ls formin boles de pèl a l’estómac. També és important que el gat disposi d’un lloc fresc i amb ombra on pugui amagar-se quan pugin molt les temperatures, ja que si no podria arribar a patir una insolació.

Segurament a casa vostra deixeu les finestres obertes perquè es refresqui l’ambient, però els gats són molt curiosos i podrien intentar explorar el que hi ha al darrere i caure al carrer, per la qual cosa heu de tenir en compte obrir només les que resultin segures per al vostre gat. Si poseu l’aire condicionat, no deixeu que la ràfega topi directament sobre el gat, perquè podria patir laringitis, faringitis o rinitis. Si veieu que el gat respira amb dificultat, el cor li batega molt de pressa i la seva llengua es posa de color grana, porteu-lo al veterinari, ja que pot estar patint un cop de calor.





Per Tot Sant Cugat