Obertes les inscripcions per a l’Espai Casetes de la Festa Major de la Seu

Fins al dia 30 de juny queda obert el període d’inscripcions per a sol·licitar plaça per a caravanes a l’Espai Castes de la Festa Major 2026 de la Seu d’Urgell. Les colles participants a les casetes de la Festa Major interessades a disposar d’una plaça a l’espai de caravanes hauran de formalitzar la seva inscripció dins el termini establert. Des de l’Ajuntament es recorda la importància de respectar els terminis i les normes d’ús de l’espai per a garantir una convivència adequada i el correcte desenvolupament de la Festa Major.
Per a més informació sobre les inscripcions i els requisits de participació, les colles interessades poden consultar els canals oficials de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.