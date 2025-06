Zero waste a la moda: un pas cap a la sostenibilitat

Una peça de roba 100% reciclada (AMIC)

La moda ha estat històricament una indústria coneguda pel seu impacte ambiental negatiu, amb grans quantitats de residus tèxtils que acaben a abocadors i un consum excessiu de recursos naturals. Tot i això, en els últims anys ha sorgit un moviment que busca canviar aquesta realitat: el zero waste o zero residus. Aquest enfocament no només busca reduir les deixalles sinó també transformar la manera com concebem, produïm i consumim la moda.

El concepte de zero waste en moda implica la creació de peces sense generar residus tèxtils. Els dissenyadors que adopten aquesta filosofia utilitzen patrons que aprofiten al màxim la tela, evitant talls innecessaris i minimitzant el malbaratament. Aquesta pràctica no només redueix la quantitat de residus que acaba als abocadors, sinó que també pot inspirar més creativitat i eficiència en el procés de disseny.

A més a més, aquesta tendència promou l’ús de materials sostenibles i reciclats. Moltes marques estan optant per teixits orgànics, fibres reciclades i tècniques de producció que tenen menys impacte ambiental. La moda circular, que inclou la reparació, reutilització i reciclatge de peces, és un altre pilar important del moviment zero waste.





Per Tot Sant Cugat