L’estiu es mou a Encamp amb activitats esportives dirigides a l’aire lliure i ioga en entorns naturals únics

Ioga a la natura a Encamp. Foto: Comú

Tornen les activitats dirigides d’estiu a l’aire lliure a Encamp i al Pas de la Casa durant els mesos de juliol i agost. Les sessions començaran el proper dilluns, 30 de juny, i comptaran amb diverses propostes, com aiguagim, circuit, Sortim a córrer, bachata, pilates, ciclisme de sala, zumba, suspensió i ioga a la natura. Per a accedir a les activitats, és obligatori realitzar reserva prèvia a través del web comuencamp.ad o trucant al Complex Esportiu d’Encamp (732 700) o al Centre Esportiu del Pas de la Casa (755 111). Es pot reservar 48 hores abans de l’activitat i cada usuari pot reservar únicament una plaça.

Poden accedir a les activitats els majors de 16 anys que no presentin cap mena de contraindicació mèdica i els menors han d’anar sempre acompanyats d’un adult. La durada de les classes és d’uns 45 minuts i durant els dies festius no s’impartiran sessions.





Sortim a córrer! una novetat per a iniciar-se o perfeccionar la tècnica per a crear comunitat

Una de les novetats d’enguany és l’activitat de sortir a córrer amb l’objectiu d’iniciar-se en aquesta pràctica esportiva o millorar la tècnica i el rendiment, l’objectiu compartit és el de fomentar l’esport i la vida saludable i crear comunitat entre esportistes.

Aquesta activitat es farà els dimarts a les 19:15 h. Cal fer reserva prèvia a comuencamp.ad o trucant als centres esportius de la parròquia.





Sessions de ioga a la natura

Entre les propostes que hi haurà aquest estiu destaquen les sessions de ioga a la natura, una oportunitat per a unir esport i entorn que permetrà realitzar l’activitat gaudint dels diferents paisatges i indrets de la parròquia.

La primera sessió serà el 12 de juliol a Sant Romà de les Bons, i es continuarà el 19 de juliol a l’Estany de les Abelletes del Pas de la Casa. El 26 de juliol hi haurà una altra sessió a l’Estany d’Engolasters.

De cara al mes d’agost, el 9 es farà a l’Estany de les Abelletes i el 23 als Cortals d’Encamp, al Cap de Rep.

Totes les sessions es desenvoluparan de les 11 h a les 13 h.





Altres activitats de la programació

Pel que fa a la resta del programació prevista, a Encamp hi haurà circuit els dilluns, a les 19:15, i els dijous, a les 18:15 h, al Parc de l’Ossa. També es farà ciclisme de sala els dilluns i dimarts, a les 20:15 h a la terrassa del Complex Esportiu, i aiguagim els dimarts i dijous, a les 13:20 h, a la piscina de la Mola.

D’altra banda, dimarts hi haurà l’activitat Sortim a córrer per la vila d’Encamp, a les 19:15 h, i zumba al Parc de l’Ossa, a les 20:15 h. Dimecres hi haurà bachata, a les 19:15 h, a la plaça de Sant Miquel.

Finalment, els divendres, a les 19:15 h, es faran sessions de pilates al Parc de l’Ossa.

Pel que fa al Pas de la Casa, totes les activitats es faran a les 20:15 h i la setmana començarà amb l’activitat de suspensió a la terrassa del Centre Esportiu del Pas.

Els dimarts hi haurà dues propostes: circuit (fins al 17 de juliol) i aiguagim (a partir del 28 de juliol).

Per a acabar, dijous hi haurà ciclisme de sala a la terrassa del centre i circuit al mateix centre esportiu.