YouTube també demanarà identificació als menors de 18 anys

Quan una persona menor d’edat intenta entrar en una discoteca només apta per als majors de 18 anys, és probable que a la porta es trobi a un home, normalment bastant fornit, que li demani el DNI per a verificar la seva edat. En cas que no tingui els anys que diu tenir, l’home de seguretat no el deixarà entrar. És una cosa que li ha passat a moltes persones que en la seva adolescència van intentar entrar on no els deixaven, i és una cosa que veiem com a normal.

És per aquest motiu que no ha de semblar-nos estrany que YouTube s’estigui plantejant un sistema semblant perquè els seus usuaris puguin accedir als vídeos amb continguts només aptes per a majors d’edat.

La plataforma de continguts audiovisuals exigirà a Europa que els usuaris verifiquin la seva edat mitjançant un document d’identificació. Si fins avui YouTube comptava amb mètodes perquè els menors de 13 anys s’identifiquessin, ara s’estén aquesta petició als majors de 18. Aquesta mesura té l’objectiu adaptar-se a normatives com la Directiva de Serveis de Comunicació Audiovisual de la Unió Europea. Així, sempre que el programa no pugui comprovar de manera automàtica l’edat d’un usuari, li demanarà una identificació addicional que podrà efectuar-se amb algun document o targeta de crèdit.

Per Tecnonews