La importància d’una bona higiene de mans

Les mans són una de les principals vies de transmissió de virus i bacteris. Cada dia entrem en contacte amb superfícies, objectes i persones que poden portar gèrmens invisibles a simple vista. Sense una higiene adequada, aquests microorganismes poden arribar a la boca, els ulls o el nas, provocant malalties com:
- Refredats i grip
- Gastroenteritis i infeccions digestives
- Conjuntivitis
- Malalties més greus en persones vulnerables, com pneumònia o infeccions respiratòries
És fonamental rentar-se les mans en moments clau, com ara:
- Abans de menjar o manipular aliments
- Després d’anar al lavabo
- Després de tocar animals o objectes públics
- Després d’esternudar o tossir
- Quan estem malalts o cuidem algú que ho està
Per a rentar-se les mans, no és suficient passar-les per aigua ràpidament.
Segueix aquests passos per assegurar-te que estan ben netes:
- Humiteja les mans amb aigua neta i aplica sabó.
- Frega les mans durant almenys 20 segons, recordant els espais entre els dits, el dors, els polzes i sota les ungles.
- Esbandiu-vos amb aigua corrent.
- Eixuga les mans amb una tovallola neta o amb aire calent.
- Si no hi ha aigua i sabó disponibles, utilitza gel hidroalcohòlic amb almenys un 60% d’alcohol.
Els beneficis d’una bona higiene de mans, són nombrosos:
- Redueix la propagació de malalties comunes i infeccions respiratòries.
- Protegeix persones vulnerables, com infants i gent gran.
- Millora la salut general i contribueix a un entorn més segur.