La importància d’una bona higiene de mans

Una persona rentant-se les mans (Getty Images)
Les mans són una de les principals vies de transmissió de virus i bacteris. Cada dia entrem en contacte amb superfícies, objectes i persones que poden portar gèrmens invisibles a simple vista. Sense una higiene adequada, aquests microorganismes poden arribar a la boca, els ulls o el nas, provocant malalties com:

  • Refredats i grip
  • Gastroenteritis i infeccions digestives
  • Conjuntivitis
  • Malalties més greus en persones vulnerables, com pneumònia o infeccions respiratòries



És fonamental rentar-se les mans en moments clau, com ara:

  1. Abans de menjar o manipular aliments
  2. Després d’anar al lavabo
  3. Després de tocar animals o objectes públics
  4. Després d’esternudar o tossir
  5. Quan estem malalts o cuidem algú que ho està

Per a rentar-se les mans, no és suficient passar-les per aigua ràpidament.



Segueix aquests passos per assegurar-te que estan ben netes:

  1. Humiteja les mans amb aigua neta i aplica sabó.
  2. Frega les mans durant almenys 20 segons, recordant els espais entre els dits, el dors, els polzes i sota les ungles.
  3. Esbandiu-vos amb aigua corrent.
  4. Eixuga les mans amb una tovallola neta o amb aire calent.
  5. Si no hi ha aigua i sabó disponibles, utilitza gel hidroalcohòlic amb almenys un 60% d’alcohol.



Els beneficis d’una bona higiene de mans, són nombrosos:

  • Redueix la propagació de malalties comunes i infeccions respiratòries.
  • Protegeix persones vulnerables, com infants i gent gran.
  • Millora la salut general i contribueix a un entorn més segur.

