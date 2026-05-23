Com reduir el consum de plàstic a casa

El plàstic és un dels materials que més impacte tenen en el medi ambient. Cada dia, a casa, fem servir ampolles, bosses, embolcalls i envasos que, un cop utilitzats, sovint acaben contaminant rius, mars i boscos. Reduir el consum de plàstic no només ajuda el planeta, sinó que també pot fer que la nostra llar sigui més sostenible i saludable.
1. Evitar els productes d’un sol ús
Bosses de plàstic, gots, plats i coberts d’un sol ús es poden substituir per opcions reutilitzables. Pots utilitzar ampolles i tasses de metall o vidre, bosses de tela i recipients que es rentin fàcilment.
2. Comprar a granel i amb envasos reciclables
Moltes botigues ofereixen aliments a granel com arròs, llegums o cereals. Portar els teus propis recipients redueix l’ús de plàstic i, a més, ajuda a comprar només el que necessites.
3. Triar productes amb menys embalatge
A l’hora de comprar, busca productes amb envàs de cartó, vidre o paper en lloc de plàstic. Fins i tot la fruita i la verdura poden comprar-se sense embolicar, evitant bosses de plàstic innecessàries.
4. Reutilitzar i reciclar
No tot el plàstic que tenim a casa ha de ser llençat. Pots reutilitzar pots, ampolles i envasos per a guardar menjar, material escolar o per a fer manualitats. I, quan sigui necessari llençar-los, recorda separar-los correctament al contenidor groc.
5. Fer petits canvis en la higiene i la neteja
Molts productes de neteja venen en ampolles de plàstic. Utilitzar sabó en pastilla, detergents concentrats o recarregables ajuda a reduir el plàstic. També pots fabricar alguns productes casolans amb ingredients naturals.